Ilary Blasi e il presunto flirt con Cristiano Iovino: ecco quando sarebbe cominciato

Nuovi rumors sull'ex coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti: nella separazione più chiacchierata del 2022 entra in campo Cristiano Iovino. Il personal trainer e la conduttrice de L'Isola dei Famosi avrebbero avuto un flirt testimoniato da alcuni messaggi scoperti dall'ex capitano della Roma sul telefono della Blasi.

Ogni giorno la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ci mostra un nuovo scenario, fino a ieri il gossip ha puntato il dito contro Totti. L'ex calciatore avrebbe causato la fine del matrimonio per essersi invaghito di Noemi Bocchi, con la quale starebbe passando questi giorni di vacanza, lui nella villa di Sabaudia con i figli, lei in una casa a San Felice Circeo.

Nelle ultime ore invece il dito è tornato ad essere puntato contro la metà femminile della coppia: Ilary avrebbe avuto un flirt con Cristiano Iovino, personal trainer e influencer operativo tra Milano e Roma, noto per essersi frequentato in passato con Sabrina Ghio, Giulia De Lellis e Zoe Cristofoli. Tatuato e palestrato, l'uomo avrebbe scambiato, secondo la ricostruzione de Il Corriere della Sera, messaggi con la conduttrice che, scoperti da Totti, avrebbero provocato la crisi della coppia.

Sul quotidiano di via Solferino si legge: "Poco dopo Ferragosto 2021, Totti avrebbe scoperto che tra Ilary e Cristiano Iovino, non ci sarebbe stata solo un'amicizia. Piuttosto un flirt o qualcosa d'altro. I messaggini reciproci trovati sul telefonino di lei sarebbero stati abbastanza eloquenti. Il destinatario e mittente risulterebbe proprio questo Cristiano, che non è affatto un amico di Francesco, nemmeno un lontano conoscente".

Secondo il Corriere, sarebbe stato a questo punto che Francesco Totti, sentendosi tradito da Ilary Blasi, avrebbe messo gli occhi su Noemi Bocchi ed iniziato una relazione testimoniata dalle foto di Chi. Mentre, per ora, del presunto flirt di Ilary, non si hanno conferme.