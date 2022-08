Francesco Totti ancora a casa di Noemi Bocchi: le nuove foto

Francesco Totti continua a frequentare Noemi Bocchi: l'ex capitano della Roma è stato beccato nuovamente dai paparazzi del settimanale CHI, che ha diffuso le foto sul numero pubblicato oggi, 3 agosto, in edicola.

La frequentazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi va avanti, nonostante il suo amico Alex Nuccetelli continui a dire "Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato", come ha dichiarato qualche giorno fa a Il Messagero.

Nelle nuove foto pubblicate da CHI, l'ex calciatore esce dalla casa di Noemi Bocchi. Secondo quanto raccontato dai fotografi del settimanale, il 28 luglio, alle 21:30, Francesco si è infilato nel portone della casa dove vive la donna. Qui ha passato la notte, il giorno dopo Noemi, sapendo che c'erano i fotografi sotto casa, è uscita per prima dall'appartamento con la speranza, vana, che la seguissero e lasciassero via libera a Totti. I paparazzi, invece, non hanno desistito e la loro costanza è stata premiata perchè poco dopo, hanno visto e fotografato l'ex calciatore mentre usciva dal portone dove abita la Bocchi.

Dopo questa notte, Francesco è tornato a Sabaudia dove ha incrociato Ilary, un breve incontro, considerato molto freddo dal Corriere della sera che lo ha raccontato così: "Lei che se ne va lui che arriva, evitando ogni incontro, nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci. Cambio della guardia nella villa di Sabaudia, un classico tra coppie di neo-separati". In questi giorni a Sabaudia ci sono le figlie Chanel e Isabel, mentre Cristian fa la spola tra Roma e la cittadina balneare per continuare gli allenamenti di calcio.