Ilary Blasi, niente interviste a Verissimo, lontana dalla TV per un anno?

Ilary Blasi, probabilmente, non andrà a Verissimo per raccontare la sua Verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. La conduttrice sembra che abbia intenzione di allontanarsi dal piccolo schermo per un breve periodo, in attesa di ritornare con la prossima edizione de L'Isola dei Famosi.

Sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi si aggiungono ogni giorno nuovi tasselli, oggi sembra che Totti, che si trova a Sabaudia con i figli, sia stato raggiunto da Noemi Bocchi. La donna, come riferisce Il Messaggero, avrebbe preso in affitto una casa a San Felice Circeo per stare vicino all'ex capitano della Roma.

Ilary Blasi, dal canto suo, ha lasciato Sabaudia nel momento in cui è arrivato Totti, un cambio della guardia preceduto da un freddo saluto. Ilary, che ha scoperto del tradimento del marito grazie ad un investigatore privato, potrebbe decidere di raccontare la sua versione dei fatti a Verissimo, dove ad accoglierla ci sarebbe la sua amica Silvia Toffanin. Quest'ipotesi, anche se smentita dalla pagina Instagram The Pipol Gossip, resta ancora percorribile qualora, nei prossimi mesi, i rapporti con l'ex marito potrebbero ulteriormente inasprirsi.

Molti hanno notato che nelle ultime settimane Ilary è stata attivissima su Instagram, pubblicando numerosi post e numerose storie, secondo Di Più, che ha raccolto le confidenze di alcune amiche della conduttrice "Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero".