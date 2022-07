Ilary Blasi ha scoperto il tradimento di Francesco Totti affidandosi a un investigatore privato

Solo grazie al lavoro di un investigatore privato Ilary Blasi ha scoperto il tradimento di Francesco Totti, che portava la figlia Isabel a casa di Noemi Bocchi. Sul settimanale Chi sono stati rivelati nuovi scottanti dettagli sulla separazione tra la conduttrice de L'Isola dei famosi ed l'ormai ex marito.

Dopo il famoso comunicato disgiunto in cui Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine della loro relazione, in tanti si sono affrettati a gettare la croce addosso alla conduttrice, parlando di messaggi privati scoperti dall'ex calciatore sul telefono della moglie. Oggi CHI ha dato una nuova lettura della storia, dove si chiarisce anche l'intervista di Ilary a Verissimo: la Blasi, infatti, aveva creduto realmente alle smentite dell'ex marito.

Francesco e Noemi "si conoscono ad agosto del 2021 a un torneo di padel. Lei lo confessa agli amici, cercando di capire le intenzioni del Capitano. A settembre inizia la frequentazione, ma il segreto viene ben custodito dagli amici e, forse, dall'intera città, che tutto perdona ai propri eroi. E questo nonostante Totti porti Noemi negli stessi luoghi dove era stato con Ilary", scrive il magazine.

Poco dopo Totti leva alla sorella di Ilary la gestione delle pagine social "nella sezione direct di Instagram di Totti, infatti, arrivavano i classici messaggi delle ammiratrici, ma alcuni di questi tradivano una certa familiarità. E questo avrebbe spinto Totti a riappropriarsi dei social, per evitare domande e sospetti".

A febbraio, dopo le prime indiscrezioni di Dagospia, Totti mente spudoratamente e Ilary ci crede al tal punto da andare a Verissimo e tuonare contro chi aveva pubblicato le foto di Totti e Noemi allo stadio: "A febbraio, Dagospia lancia la bomba: Totti frequenta Noemi Bocchi, ecco le loro foto allo stadio. Ilary, a questo punto, chiede conto al marito di questa rivelazione, e lui risponde più o meno così: 'Pensi che, se avessi una amante, sarei così scemo da portarla allo stadio con me, davanti a tutti?'. Ilary crede alle parole di Totti, al punto da andare in televisione a smentire seccamente queste voci, come a Verissimo, dall'amica di sempre Silvia Toffanin".

A questo punto entra in gioco l'innocenza di Isabel, la figlia della coppia confida alla madre, impegnata nella conduzione del reality, che ha dei nuovi amici con i quali gioca al pomeriggio: sono i figli di Noemi Bocchi. Solo allora Ilary decide di far seguire il marito da un investigatore privato, scoprendo così che Totti avrebbe portato la bambina nel palazzo in cui vive la sua amante.

Questa volta la città di Roma non può coprire il suo ex capitano, come scrive il settimanale di Alfonso Signorini.