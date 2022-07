Ilary Blasi, Lenor cambia lo slogan dell'ammorbidente dopo la separazione da Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti si separano e la Lenor cambia lo slogan pubblicitario: la conduttrice de L'Isola dei famosi è la testimonial della linea di ammorbidenti. La ditta, dopo che l'ex capitano della Roma e Ilary si sono detti addio, ha ritenuto fuori luogo la citazione 'un matrimonio perfetto' e ha deciso di sostituirla.

La fine di una relazione tra due persone ha delle ripercussioni sul mondo che li circonda, quando si tratta di personaggi famosi la situazione si amplifica, nel caso di Totti e della Blasi, per esempio, nelle ultime ore abbiamo appreso che la RAI ha anticipato al prossimo 25 luglio la messa in onda del documentario Mi chiamo Francesco Totti che, in origine, era stato inserito nella programmazione autunnale. L'azienda, in questo modo, cerca di sfruttare, in termini di ascoltatori, l'onda lunga del gossip che ha coinvolto il protagonista. Totti, nel documentario di Alex Infascelli, racconta anche la sua storia d'amore con l'ex moglie.

Oggi arriva una nuova notizia, Ilary e testimonial della Lenor, i creativi della linea di ammorbidenti avevano studiato una serie di citazioni tutte legate al 'felice matrimonio', della conduttrice e l'ex calciatore. "Ok, tu scegli il detersivo ma io l'ammorbidente. E con Lenor Perle prolungo la durata del profumo che amo. Esatto: è come i tempi supplementari. Senza metafore calcistiche non ce la fa", sono alcune delle frasi dette da Ilary durante lo spot che va in onda sulle reti nazionali. Ora una parte del testo verrà modificata, in particolare, come anticipa il sito Very Inutil People, la frase Lenor ammorbidente e perle insieme... Un matrimonio perfetto", diventerà: "Lenor ammorbidente e perle insieme... Un matrimonio perfetto". Scompare quindi la parola matrimonio, in luogo di profumo, che, evidentemente, dura più di un matrimonio.

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati lo scorso 11 luglio, la coppia, a differenza di quanto si era detto, ha preferito dirsi addio attraverso due comunicati disgiunti, entrambi affidati all'ANSA. Dopo la separazione, Ilary è volata in Tanzania con la sorella ed i figli. Totti, invece, si è messo in giro per cercare un nuovo appartamento. La Blasi infatti, secondo le indiscrezioni, resterà ad abitare, con i tre figli, nella villa dell'EUR da oltre 25 vani, campi da padel, da calcio e ga squash, una piscina esterna e una interna, una sala cinema, una sala giochi con flipper e ping pong.