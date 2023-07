Ilary Blasi e Francesco Totti: sono spariti 5 rolex, il loro valore supera il miliardo di euro

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è ricordato anche per i famosi Rolex, la collezione di orologi rimasti in possesso della conduttrice e rivendicata dall'ex calciatore.

Ricordate i Rolex che Ilary Blasi avrebbe conservato dopo la separazione con Francesco Totti? La collezione di orologi è diventata di nuovo oggetto di discussione nelle ultime ore. Sembra che dalla casa della conduttrice de L'Isola dei famosi, siano spariti ben cinque modelli della preziosa collezione oltre a vari gioielli. Il valore del presunto furto supera il milione di euro.

Tra i beni che Ilary Blasi e Francesco Totti devono dividersi dopo la separazione ci sono anche i Rolex in questione. La conduttrice li aveva presi in custodia, nonostante il parere contrario dell'ex calciatore, dopo aver scoperto del presunto tradimento da parte di suo marito.

Nelle ultime ore, come ha rivelato Il Corriere della Sera, è emerso che dalla collezione di orologi, sarebbero spariti ben 5 esemplari. Questa rivelazione è stata fatta dagli avvocati della conduttrice durante l'udienza del 12 luglio 2023 in Tribunale. I legali hanno presentato una memoria in cui Ilary afferma che il più costoso e prezioso orologio, il modello Daytona Rainbow dal valore di circa un milione di euro, manca dalla lista dei preziosi orologi in suo possesso. "In teoria i Rolex scomparsi, tutti con cinturino da uomo, sarebbero sei, forse otto. L'ex calciatore della Roma ne ha fornito un elenco dettagliato con tanto di referenze e prove d'acquisto", si legge sulle pagine del quotidiano milanese.

Dalla memoria di Ilary, è emerso che la Blasi, oltre a ignorare la sorte dei Rolex mancanti, ha notato la scomparsa non solo degli orologi, ma anche di gioielli e borse dalla sua villa. La conduttrice, tramite il giudice, ha richiesto a Francesco Totti di restituirli. Totti stesso aveva ammesso che dopo la separazione aveva preso 'in ostaggio', in attesa della restituzione dei Rolex, borse e scarpe dell'ex moglie, ma successivamente le aveva restituite lasciandole nella villa dell'Eur.