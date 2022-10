Francesco Totti e Ilary Blasi: niente separazione consensuale, ecco perchè

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi finirà quasi sicuramente in tribunale: la richiesta di alimenti fatta dalla conduttrice dell'Isola dei famosi è stata rifiutata da Totti. I due non concordano su nulla.

Il Corriere della Sera oggi aggiunge nuovi tasselli all'intrigato divorzio Totti - Blasi, sembra che Ilary, per firmare la consensuale, abbia chiesto 20 mila euro al mese, oltre a 17.500 euro al mese per il mantenimento di Cristian, Chanel e Isabel, i tre figli della coppia. La proposta presentata invece da Totti è di 7000 euro al mese per i figli, e zero euro per l'ormai ex moglie.

Nel frattempo, dice il Corriere, che Alessandro Simeone, legale della conduttrice: "ha presentato un'azione di reintegrazione a difesa del possesso (ex. art. 1168 del codice civile) con lo scopo di riavere indietro le borse che le sono state sottratte dal marito".

Parlando di beni materiali, secondo il quotidiano milanese, Francesco Totti ha un patrimonio di circa 84 milioni di euro. Le sue proprietà immobiliari valgono 13 milioni di euro, le sue campagne pubblicitarie gli fruttano milioni di Euro.

Non se la passa male Ilary Blasi che per ogni edizione de L'Isola dei famosi incassa un milione di euro, a cui si sommano le cifre ricavate dalle sponsorizzazioni di prodotti, sia in televisione che su Instagram. La coppia però si divide la Longarina, il centro sportivo è in mano a Roberto Blasi e Ivan Peruch, padre e cognato di Ilary Blasi, che hanno rotto i rapporti con l'ex capitano della Roma.