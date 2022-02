Francesco Totti e Ilary Blasi, la crisi smentita in un video ufficiale: "Solo fake news"

Francesco Totti ha smentito personalmente le voci, sempre più insistenti, sulla crisi del suo matrimonio con Ilary Blasi: l'ex capitano della Roma ha deciso di intervenire quando, alcune testate giornalistiche, hanno identificato in una certa Noemi Bocchi, la donna per cui Totti aveva perso la testa.

La giornata di oggi è stata contrassegnata, dai venti di guerra che arrivano dall'Ucraina, e dalla crisi del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ieri era stato Dagospia a lanciare il gossip, parlando di litigi che avevano dato il colpo di grazia al matrimonio di una delle coppie più amate dello spettacolo.

Oggi, sulle pagine del Corriere della Sera, abbiano letto di un flirt di Ilary con un collega della televisione e di una relazione di Totti con una donna, identificata, da altri organi di stampa, con il nome di Noemi Bocchi, una bionda seduta poche file dietro di lui durante l'ultima partita della Roma in casa.

Oggi i coniugi Totti/Blasi sono passati al contrattacco. Ilary ha pubblicato una storia su Instagram con lei e il marito a cena in un ristorante.

Crisi superata? Niente affatto, la crisi non è mai esistita, parola di Totti. Il 'Pupone' ha pubblicato un video in cui sembra palesemente arrabbiato per i rumors che hanno interessato la sua famiglia. Totti nella clip dice "Ho sentito tante storie su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire".