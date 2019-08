Ilary Blasi aiuta il paparazzo: lui è in difficoltà, lei lo accoglie sul suo yatch

Ilary Blasi e il paparazzo: una bella avventura in alto mare e ruoli rovesciati. Lei è in vacanza a Ponza con il marito Francesco Totti, e mentre è largo dell'isola con il suo yacht si accorge a che il gommone del paparazzo che li stava pedinando era in avaria. La show girl non ha esitato a soccorrere il fotografo e ad ospitarlo a bordo pubblicando tutto su Instagram.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono in questi giorni in vacanza sul loro Yacht al largo dell'isola di Ponza. Le vacanze dei VIP si sa sono sempre molto movimentate, circondate dai fan curiosi e dai fotografi a caccia di uno nuovo scoop, ma questa volta al paparazzo di turno non è andata bene: il motore del suo gommone ha smesso di funzionare lasciandolo in balia delle correnti. La Blasy e Totti si sono accorti di quanto stava succedendo e sono andati in soccorso del povero fotografo, ma la presentatrice ha deciso di prendersi una piccola rivincita riprendendo la scena e pubblicandola su Instagram dove, nelle sue storie, prende simpaticamente in giro il naufrago.

Ilary Blasi decide di vestire i panni del paparazzo e riprende l'ospite mentre si fa la doccia e accetta un pranzo a base di sushi. "Non sei nessuno se non ti porti il paparazzo personale" dice Ilary tra le risate, continuando a paparazzare il fotografo con la classica foto ricordo corredata dallo slogan della presentatrice di Mediaset "adotta anche tu un paparazzo" e "perché un paparazzo ti salva la vita".

La giornata speciale della Blasi e della sua vittima è stata pubblicata sull'account di Instagram della show girl, mentre il marito Francesco restava da parte accontentandosi di fotografare il magnifico mare dell'isola pontina. Nelle ultime settimane Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati impegnati con le riprese di Casa Totti, una nuova sitcom sul modello di Casa Vianello che li vedrà protagonisti