Francesco Totti e Ilary Blasi a Casa Totti: al via le riprese della sitcom

Al via le riprese di Casa Totti, la nuova sitcom che vedrà come protagonisti la conduttrice Ilary Blasi e il marito Francesco Totti.

Per Francesco Totti e Ilary Blasi è l'inizio di una nuova avventura: si chiama Casa Totti ed è una sitcom che vedrà protagonista tutta la famiglia.

I dettagli del progetto sono ancora top secret, quel che è certo è che le riprese sono appena iniziate, a Sabaudia, e che andranno avanti per qualche giorno, così da poter registrare delle puntate di prova. Grande curiosità per Ilary Blasi in versione attrice ma è inutile dire che tutti gli occhi saranno puntati su di lui: l'ironia di Francesco Totti è cosa ormai nota ma, dopo le ospitate in tv e gli spot per telefonia o detersivi, come se la caverà l'ex capitano della Roma sul set della sua prima serie tv?

Per il momento il progetto viene descritto come una sitcom in stile "Sandra e Raimondo Vianello", con in più la presenza (ma ancora non confermata) dei tre figli della coppia. Giallo anche sul distributore del progetto televisivo: sarà Mediaset a mandare in onda Casa Totti, visto il contratto che lega Ilary Blasi al network della famiglia Berlusconi? Oppure è lecito aspettarsi offerte da altre TV private? Restiamo in attesa di aggiornamenti.