Ilary Blasi a pranzo con Angelo Marozzini, cugino di Francesco Totti: è lui il 'traditore'?

Al pranzo in famiglia di Ilary Blasi ha partecipato anche Angelo Marozzini, cugino di Francesco Totti: tempo fa l'ex capitano aveva parlato di un traditore nella sua cerchia

Ilary Blasi ha trascorso la domenica in famiglia, al pranzo festivo ha partecipato anche Angelo Marozzini, cugino di Francesco Totti. In molti ora ipotizzano che potrebbe essere lui il traditore a cui ha fatto riferimento l'ex capitano della Roma. I due cugini hanno anche smesso di seguirsi sui social.

Ilary Blasi ha scoperto il tradimento di Francesco Totti facendolo seguire da un investigatore privato, qualcuno della cerchia dell'ex calciatore sapeva della mossa della conduttrice ma non ha avvertito Totti. Questo racconto da spy story lo ha rivelato lo stesso Totti, definendo quella persona un traditore.

Da ieri, questo tassello mancante al puzzle della separazione dell'ex coppia reale dello show business italiano, sembra essersi completato. La persona che sapeva ma non ha parlato, potrebbe essere Angelo Marozzini. L'uomo, come si vede dalle foto pubblicate da Ilary nelle sue Instagram Stories, è rimasto in buoni rapporti con la conduttrice dell'Isola dei famosi, tanto che ha partecipato anche al pranzo domenicale della famiglia Blasi. Con Ilary, insieme allo zio Stefano Serafini, a Chanel con le cugine, alla sorella Silvia c'era anche Angelo, cugino di Francesco da parte di madre, le mamme dei due sono sorelle.

Angelo Marozzini è l'uomo a cui Totti ha dedicato il suo 200esimo gol, detiene, inoltre, il 5% dello Sporting Club di Totti. I due sono, anzi forse erano, legatissimi, cresciuti insieme, fratelli più che cugini. Oggi la situazione è cambiata, Francesco ed Angelo hanno smesso di seguirsi sui social, forse Marozzini, testimone di nozze della coppia nel lontano 2005, quando ha scoperto del tradimento di Francesco con Noemi ha scelto di proteggere Ilary.

L'accordo sulla separazione tra i due sembra che sia ad un buon punto, nel frattempo Ilary Blasy potrebbe aver trovato un nuovo amore, su Chi sono apparse le sue foto con l'imprenditore tedesco Bastian. La conduttrice de L'Isola dei famosi è stata fotografata all'aeroporto di Zurigo, i due avrebbero passato il fine settimana in un centro benessere.