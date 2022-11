Ilary Blasi nuova fiamma: ecco chi ha sostituito Francesco Totti nel cuore della conduttrice

Ilary Blasi ha una nuova fiamma, si tratta dell'imprenditore tedesco Bastian. La conduttrice de L'Isola dei famosi è stata fotografata all'aeroporto di Zurigo, i due avrebbero passato il fine settimana in un centro benessere.

Lo scoop questa volta viene da Chi, un giornale vicino ad Ilary, visto che a dirigerlo c'è l'amico Alfonso Signorini. I paparazzi del magazine hanno beccato la Blasi mentre si bacia ed abraccia con la sua nuova fiamma. Le fotografie saranno pubblicate sul numero in edicola il 29 novembre ma la copertina è stata anticipata dal profilo Instagram del settimanale.

Sulla cover di Chi ci sono due foto, una presa all'aeroporto, la conduttrice sta di spalle e bracia e abbraccia Bastian. L'altra è presa all'interno del Centro benessere. "Le immagini sono inequivocabili, e Ilary sembra molto felice. La relazione è recente, i due si conoscono da poco. Lui si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco, ha un fisico possente, e vive a Francoforte", si legge nella caption del post.

Il magazine fa anche un parallelo con la situazione sentimentale di un'altra conduttrice: "Come nel caso di Diletta Leotta, che ha iniziato una appassionante relazione con il portiere tedesco Loris Karius, anche Ilary ha scelto un uomo del nord Europa dal fisico possente. Evidentemente quest'anno più che il latin lover va di moda il vichingo!".

In attesa che borse, solex, scarpe e quant'altro tornino ai loro posti: "La Blasi ha ritrovato sorriso e passione". Fino ad'ora Ilary Blasi non si era mai mostrata in pubblico con nessuno, nonostante i tanti flirt attribuitile, a differenza di Francesco Totti, che da tempo si fa vedere in giro con Noemi Bocchi, con cui è andato a Dubai ai Globe Soccer Awards.