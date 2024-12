Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, la serie non è più ambientata nell'MCU: "Non era divertente"

Quando è stata annunciata per la prima volta, la serie Marvel Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere era stata presentata come prequel di Captain America: Civil War e Spider-Man: Homecoming ambientato nell'MCU.

Come spiega Comicbookmovie, era una prospettiva entusiasmante soprattutto perché i Marvel Studios non hanno mai mostrato come Peter Parker avesse acquisito le sue incredibili abilità prima dell'incontro con Iron Man.

In seguito è stato rivelato che lo show in arrivo su Disney+ il 29 gennaio 2025 sarà ambientato in una sua realtà, con l'Uomo Ragno intento ad affrontare nemici del calibro di Camaleonte, Scorpione e Dottor Octopus. Per quanto riguarda il nuovo mentore dell'eroe, non sarà Tony Stark bensì Norman Osborn.

Interrogato sulla decisione di non ambientare la serie animata sulla Terra-616, Brad Winderbaum, capo della Marvel Television, ha spiegato: "Tutto è iniziato con 'Okay, è il primo anno di Spider-Man, sarà una matricola, possiamo farlo?' Molto presto ci siamo resi conti di come l'MCU ci bloccasse. Non potevamo davvero sfruttare la gallery dei villain, non potevamo davvero usare la sua origine. Non era stato divertente, onestamente. Avremmo dovuto mettere così tanti limiti alla nostra storia per farla rientrare nel canone."

Winderbaum ha osservato come i tentativi di rendere canonico l'MCU di Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere hanno messo in difficoltà il team che lavorava alla serie e ha aggiunto: "Ogni singolo progetto su cui ho lavorato, ha avuto tutti una vita propria. Devi lasciare che vivano la propria vita e vadano dove vogliono andare. Questa serie animata è vicina alla rappresentazione dell'MCU di Tom Holland Spider-Man, ma in realtà si ispira anche a Steve Ditko. È adiacente alla continuità principale, ma parla davvero di ciò che è intrinseco nel personaggio".

La sinossi

Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere segue Peter Parker mentre si prepara a diventare un eroe, con un viaggio diverso da quello che abbiamo mai visto e uno stile che celebra i fumetti delle origini.

Il talentuoso cast vocale comprende Hudson Thames, Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Zeno Robinson, Hugh Dancy e Charlie Cox.

Lo sceneggiatore capo è Jeff Trammell e Mel Zwyer è il regista supervisore. Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D'Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt e Trammell sono i produttori esecutivi.