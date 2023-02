Il Viaggio Leggendario, il film dei DinsiemE arriva nelle sale italiane a marzo

Il Viaggio Leggendario, con protagonisti la coppia di YouTuber DinsiemE, arriva nelle sale italiane dal 23 marzo 2023, tratto dall'omonimo libro per bambini del duo.

Mentre sono chiusi in casa in preda alla noia in un giorno di pioggia, i DinsiemE ricevono un misterioso pacco contenente un videogioco: "Il viaggio leggendario", da cui verranno risucchiati in un'altra dimensione, quella di Leggendaria. Separati dopo uno scontro con il malvagio dottor Timoti, i due impareranno a non agire secondo le comuni leggi della fisica, ma ad applicare la logica dei livelli dei videogame.

Nel loro percorsi paralleli si imbatteranno nella coraggiosa Principessa Ginevra e nel filosofo Platone, che li aiuteranno ad affrontare Sir Romualdo e Capitan Sarrangia e ad avanzare di livello. Riunitisi, Erick e Dominick capiranno di dover sconfiggere il Dottor Giniu, fratello del Dottor Timoti, che vuole spodestare Romeo e Isabella, gemelli dei DinsiemE e legittimi sovrani di Leggendaria. Nell'ultima sfida che avrà luogo nel Palazzo Reale, proprio all'ultimo livello, Erick e Dominick saranno aiutati dai loro nuovi amici e riusciranno a salvare Romeo e Isabella. Celebrati come eroi salvatori di Leggendaria, torneranno finalmente alla realtà.

Il film di Alessio Liguori, prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, in associazione con Medusa Film che lo distribuisce, sbarcherà nelle sale di tutta Italia a partire dal prossimo 23 marzo 2023.