Il viaggio leggendario, i DinsiemE: "Che emozione portare i bambini al cinema!"

L'immaginazione al potere, per un film fantasy (made in Italy) capace di accendere la fantasia dei più piccoli. Dopo i numeri da record sui social, gli youtuber DinsiemE, ossia Dominick Alaimo ed Erick Parisi, fanno il loro esordio al cinema ne Il viaggio leggendario, diretto da Alessio Liguori e tratto da una delle loro opere letterarie. In occasione dell'uscita in sala del film - colorato e divertente, in linea con lo stile pensato per un pubblico under 12 - abbiamo intervistato i due protagonisti, che hanno contribuito a scrivere la sceneggiatura insieme a Beatrice Valsecchi e Fran Crisafulli.

Il viaggio leggendario: Dominick Alaimo, Erick Parisi in una scena del film

Il viaggio leggendario potrebbe essere il primo film al cinema visto da un bambino. Che effetto fa? "È emozionante pensare che questo possa essere il loro primo film. È una responsabilità!", risponde Dominick Alaimo. Come detto l'opera arriva da un loro libro illustrato, ed Erick Parisi ci dice: "Vederlo al cinema fa uno strano effetto! Perché la scrittura è diventata reale. Con il cinema si rende reale l'irrealtà, tramite le immagini. E siamo felici, perché era quello che avevamo in testa".

Ma qual è stata la prima esperienza cinematografica dei DinsiemE? Per Erick "Alla Ricerca di Nemo, una grande emozione", mentre Dominick ci dice: "Ricordo Le Cronache di Narnia, grazie all'esperienza cinematografica è stata una bella giornata". Crescita e responsabilità, ma anche ispirazione e condivisione. Oggi i DinsiemE sono una certezza per le famiglie, e gli youtuber ci spiegano da dove arriva la loro ispirazione. "Il viaggio leggendario parla di crescita, e noi stiamo vivendo la stessa crescita dei bambini. Ci associano a Bim Bum Bam, a La Melevisione... il nostro progetto DinsiemE arriva da queste esperienze, da questi contenitori Anni Novanta", interviene Erick. "Anche noi stiamo crescendo molto, insieme ai ragazzi. E quello che impariamo lo trasmettiamo a loro. Guardavamo tanti cartoni animati ma... La Melevisione ci ha influenzato", spiega invece Dominick.

Il messaggio dei DinsiemE

Il viaggio leggendario: Dominick Alaimo, Erick Parisi in una foto

La trama de Il viaggio leggendario ruota attorno ad un'altra dimensione, ovvero il mondo di Leggendaria. Catapultati in questo universo, Erick viene rapito dal Dottor Timoti, mentre Dominick si metterà alla ricerca del ragazzo, ritrovandosi a Camelot in compagnia di Ginevra! Tra azione, risate e avventura, la messa in scena di Alessio Liguori è particolarmente ispirata. "Ci siamo trovati bene con il regista, abbiamo le stesse idee. Lui è come noi, molto bambino dentro! Eravamo tra sognatori che parlavano e parlavano...", dichiara Dominick Alaimo. Il messaggio finale del film? Naturalmente, l'unione che fa la forza: "Negli ultimi anni abbiamo imparato a convivere e condividere le nostre esperienze. E se siamo qui, è perché è importante che anche i più piccoli lo capiscano. L'importante è avere fiducia in sé stessi!", conclude Erick Parisi.