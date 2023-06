Il vento del perdono stasera su TV8: trama e cast del film con Jennifer Lopez e Robert Redford

Stasera, 1 giugno, su TV8, in prima serata, alle 21:30, va in onda Il vento del perdono, un film di Lasse Hallström del 2005. La sceneggiatura è stata scritta da Mark Spragg e Virginia Korus Spragg. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Lasse Hallstrom e Robert Redford sul set de Il vento del perdono

Il vento del perdono: Trama

Dopo la morte del suo unico figlio, Einar Gilkyson ha chiuso le porte del suo cuore al resto del mondo. Il suo ranch è andato in rovina così come il suo matrimonio e l'unica persona che ha accesso al solitario universo di Einar è il fedele braccio destro Mitch. Finché un giorno, in cerca di un riparo e con la figlia undicenne Griff, arriva alla fattoria Jean, la moglie di suo figlio che Einar ritiene la vera responsabile delle sue sofferenze. Sarà proprio la piccola Griff, in cerca di una figura paterna, che piano piano solleverà le pietre accumulate sul cuore dell'anziano allevatore.

Robert Redford e Morgan Freeman ne Il vento del perdono

Il vento del perdono: Curiosità

Il vento del perdono è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 18 Novembre 2005 distribuito da Eagle Pictures.

Le riprese del film si sono svolte in Canada, benché sia ambientato nel Wyoming. La pellicola è tratta dal romanzo dello scrittore statunitense, Mark Spragg dal titolo An Unfinished Life.

Inizialmente, Annette Bening era stata scelta per il ruolo di Jean Gilkyson, ma successivamente è stata sostituita da Jennifer Lopez.

La colonna sonora è stata composta da Christopher Young.

Becca Gardner, Jennifer Lopez e Robert Redford ne Il vento del perdono

Il vento del perdono: Interpreti e personaggi

Il vento del perdono: Recensione e Trailer

La nostra recensione de Il vento del perdono

Critica: Il vento del perdono è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 52% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 49 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.0 su 10