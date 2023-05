Jane Fonda, a Cannes 2023, svela: 'Ero innamorata di Robert Redford, ma lui era sempre di cattivo umore'

Jane Fonda, durante un incontro organizzato dal Festival di Cannes 2023, ha parlato del suo rapporto con colleghi come Robert Redford e Michael Douglas, oltre a esprimere la propria opinione sul regista Jean-Luc Godard e Katharine Hepburn.

L'attrice non ha risparmiato sarcasmo e commenti negativi, dimostrando di essere particolarmente onesta nel condividere la sua esperienza.

I ricordi di Jane Fonda

Jane Fonda con il Golden Globe alla carriera

Ripercorrendo la sua vita e la sua carriera, Jane Fonda ha sottolineato che "era innamorata" di Robert Redford, ma ha poi aggiunto: "Non gli piaceva baciare. Non ne ho mai parlato con lui. Ed era sempre di cattivo umore, e ho sempre pensato fosse colpa mia. Lui è una brava persona, ha solo un problema con le donne".

L'attrice ha però aggiunto: "L'ultimo film che ho girato con lui è stato sei anni fa. Avevo circa 80 anni o giù di lì. E finalmente ho capito che ero cresciuta. Quando veniva da me sul set con tre ore in ritardo e di cattivo umore, sapevo che non era colpa mia. Ci siamo sempre divertiti".

Jane ha invece spiegato che Alain Delon, con cui ha girato nel 1964 Joy House, amava baciarla sul set: "Era bellissimo all'epoca, ora non molto. Ha avuto una vita difficile. Ma all'epoca era l'essere umano più bello al mondo".

Fonda non ha invece apprezzato il regista Jean-Luc Godard, che l'ha diretta in Crepa padrone, tutto va bene: "Era un filmmaker grandioso. Mi tolgo il cappello di fronte a lui. Un regista incredibile. Ma come uomo? Mi dispiace. No, no".

Jane Fonda, 80 anni in prima linea: i migliori ruoli di una leggenda di Hollywood

Le lezioni apprese sul set

Il suo collega Lee Marvin era invece una persona splendida, nonostante un problema con l'alcolismo: "Ho amato girare il film Cat Ballou. E Lee era favoloso, era davvero divertente. Era sempre ubriaco. Alloggiavamo nello stesso motel e dovevamo trascinarlo su per le scale". Sul set, inoltre, i due attori hanno deciso di ribellarsi alla produzione che li faceva lavorare anche 14 ore al giorno. Marvin le aveva infatti spiegato che a rimetterci erano i lavoratori e i membri della troupe, costretti a straordinari pagati poco e male.

Jane Fonda ha poi ricordato la sua esperienza nel girare Sul lago dorato con il padre Henry Fonda e Katharine Hepburn: "Si è trattata di una delle esperienze più gloriose della mia vita, è stata assolutamente meravigliosa. Ho girato il film per mio padre. Ma la persona da cui ho imparato durante quel film è stata Katharine. Siamo stati tutti e tre nominati per gli Oscar, io come attrice non protagonista, lei come Protagonista, mio padre come Miglior Attore. Io non ho vinto. Loro sì. E l'ho chiamata per farle le mie congratulazioni e mi ha detto: 'Non mi raggiungerai mai!'".

Jane è convinta che Hepburn non l'apprezzasse molto, proprio come Michael Douglas che, tuttavia, l'ha nascosto bene.

La star ha invece ribadito che è Lily Tomlin la sua co-star preferita, con cui spera di poter collaborare nuovamente in futuro.