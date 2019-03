Il venerabile W., in esclusiva il poster italiano del docufilm

Patrizio Marino

Il prossimo 21 marzo Satine Film porterà nelle sale italiane Il Venerabile W., il film documentario, diretto dal regista Barbet Schroeder, che svela la figura e il percorso di Wirathu, maestro buddhista birmano che predica "la protezione della razza e della religione".

Nel docufilm, che uscirà nel giorno in cui si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, Barbet Schroeder si chiede come una filosofia così pacifista e tollerante come il Buddhismo, da lui stesso praticata, possa provocare una degenerazione tale da portare Wirathu ad esortare il massacro del popolo musulmano dei Rohingya. Attraverso un'intervista esclusiva con il maestro buddhista birmano, il regista e produttore cinematografico francese ci porta dolorosamente a conoscenza di una situazione pressoché sconosciuta in Italia, ma che riflette in modo esponenziale i delicati equilibri internazionali e si ripercuote su ogni Paese, per quanto geograficamente lontano. Attraverso le parole di Wirathu ci troviamo immersi nel cuore del razzismo e possiamo osservare come l'islamofobia e i discorsi basati sull'odio si trasformino in violenza e distruzione, in un paese dove il 90% della popolazione ha adottato la religione buddista, fondata su uno stile di vita pacifico, tollerante e non violento.

Il Venerabile W. ha ottenuto il Patrocinio di Amnesty International, con la seguente motivazione dettata dal Portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury: "la domanda, dopo ogni genocidio, crimine contro l'umanità, pulizia etnica, è sempre la stessa: come è potuto accadere? Per quanto riguarda i Rohingya, in questo film c'è la risposta".

Il regista Barbet Schroeder presenterà il suo film in Italia attraverso una serie di incontri con il pubblico e la stampa a Roma, Bologna e Milano.