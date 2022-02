Il truffatore di Tinder: Simon Leviev al lavoro su un dating show

Simon Leviev, divenuto famoso a causa del documentario di Netflix intitolato Il truffatore di Tinder, sta lavorando ad un dating show dopo essere stato bandito dalla celeberrima app di appuntamenti. Mentre i dettagli relativi al nuovo show sugli appuntamenti non sono ancora noti, E! News ha riferito che Simon ha firmato con la manager Gina Rodriguez, la produttrice esecutiva di Mamma June: Da flop a top.

Il truffatore di Tinder: una sequenza del documentario

La decisione di Simon di lavorare ad un suo programma tv arriva dopo il 2 febbraio, giorno in cui è stato rilasciato l'esplosivo documentario: Cecilie Schrøder Fjellhøy e Pernilla Sjoholm, durante il film prodotto da Netflix, hanno accusato Simon di aver rubato loro migliaia di dollari dopo averle adescate attraverso Tinder, sebbene Leviev non sia stato accusato di alcun reato connesso alla sua presunta relazione con Cecilie o Pernilla.

Nel documentario le donne hanno accusato il presunto truffatore di aver finto di essere il figlio di un magnate dei diamanti israeliano di nome Levi Leviev. Dopo qualche appuntamento sontuoso con le vittime, il ragazzo avrebbe poi presumibilmente chiesto loro di aprire un conto in banca a suo nome, da usare in caso di pericolo a causa del business del padre.

Il truffatore di Tinder: una foto

Durante la puntata del The Drew Barrymore Show dell'11 febbraio, Cecilie e Pernilla hanno rivelato che stanno ancora soffrendo per il debito acquisito a causa del presunto truffatore. Sebbene Simon Leviev abbia scontato cinque mesi in una prigione israeliana per precedenti accuse di frode, non ha dovuto affrontare nessuna accusa penale per quanto è stato rivelato dal documentario di Netflix.