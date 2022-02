Il truffatore di Tinder, la recensione: quando il pericolo è in agguato nelle app di incontri

Il truffatore di Tinder: una scena del documentario

Sempre inscrivibile nell'ambito del true crime, questo nuovo documentario che va ad arricchire il ricco catalogo Netflix è qualcosa di decisamente diverso da quello che ci aspettiamo di vedere sulla piattaforma: come vedremo nella recensione de Il truffatore di Tinder, il film diretto da Felicity Morris non segue la parabola criminale di un efferato serial killer ma quella di un truffatore che utilizza le app di incontri per accalappiare le sue vittime. Niente sanguinosi omicidi ma estorsioni di denaro guidate dall'amore: tre sono le vittime - solo alcune delle tante - che conosciamo durante la visione, tre donne che si indebitano per centinaia di migliaia di dollari per aiutare il sedicente personaggio, che considerano il loro fidanzato. Peccato che questo spenda i loro soldi (il più delle volte presi in prestito da delle banche, perché nessuna di loro naviga nell'oro) in viaggi, alberghi di lusso, macchine, vestiti e tutto ciò che possa confermare la sua immagine di giovane milionario spensierato. Una truffa che ha quasi dell'incredibile, andata avanti per anni senza che nessuno si accorgesse di quello che stava succedendo e che facesse nulla per fermarlo.

Simon il truffatore

Il truffatore di Tinder: un momento del documentario

Il film si apre con la testimonianza di una donna originaria di Oslo, Cecilia (controlla), in cerca del principe azzurro su Tinder, la nota app di incontri. Un giorno questo principe sembra proprio presentarsi alla sua porta e nell'arco di un'appuntamento la donna si ritrova su un jet privato con destinazione una meta da sogno: Simon Leviev è l'erede di un impero nel commercio di diamanti, la sua famiglia è tra le più potenti e ricche del mondo e lui sta portando avanti le tradizioni familiari succedendo al padre negli affari. Cecilia si innamora velocemente di un ragazzo che, oltre ad essere bello e ricco, sembra anche particolarmente attento ai suoi bisogni, generoso e sempre disponibile. Peccato solo che viaggi così tanto, ma la donna è disposta a passare sopra alle sue continue assenze, visto che già dopo poche settimane lui le chiede di andare a vivere insieme in un appartamento comprato per l'occasione (e che appartamento!).

Il truffatore di Tinder: una foto

La vita del giovane Simon non è però tutta rose e fiori: la sua importante posizione nel mercato dei diamanti gli ha procurato molti "nemici", che a detta sua lo vorrebbero morto. Dopo un'attentato in cui si salva per miracolo, viene infatti ferita solo la sua guardia del corpo, Simon è costretto - per non essere rintracciato dai pericolosissimi malviventi che gli danno la caccia - a bloccare tutte le sue carte di credito. A questo punto Cecilia non può fare altro che chiedere prestiti su prestiti per aiutarlo, l'uomo deve infatti portare avanti i suoi affari e non può permettersi di smettere di viaggiare e di alloggiare nei più lussuosi hotel del mondo.

Il truffatore di Tinder: un'immagine del documentario

Facile a questo punto svelare l'inganno: Simon (e non è nemmeno il suo vero nome!) è un truffatore seriale che vive nel lusso grazie ai soldi estorti con l'inganno alle sue numerose fidanzate. Cecilia infatti non è la sola ad essere caduta nella sua trappola, nel corso della visione, come vi anticipavamo, parleremo infatti con altre due vittime, che hanno accettato di buon grado di prendere parte al documentario. Il vero problema, però, è come incastrare il sedicente individuo, che si sposta con facilità da uno stato europeo all'altro utilizzando nomi falsi e lasciando dietro di sé pochissime prove per la polizia. Se le forze dell'ordine non possono aiutare le vittime di Simon sarà invece la stampa ad entrare in gioco e a catalizzare l'attenzione sul caso, sfruttando internet - con cui lui adescava le sue vittime - finalmente contro di lui.

I migliori documentari true crime su Netflix

Immedesimarsi nelle vittime

Il truffatore di Tinder: una foto del documentario

Il truffatore di Tinder, anche se non è il classico true crime che vi aspettereste di trovare nel catalogo Netflix, è un film molto coinvolgente e ben realizzato, capace davvero di catturare lo spettatore nella vicenda delle sue protagoniste. Ci si chiede spesso, durante la visione, se siano state troppo ingenue e come sia possibile che siano cascate nella trappola del losco individuo che per anni vive nel lusso, alle spalle di ragazze normali che per inseguire il sogno di un'amore da favola, restano invischiate nella tela di un ragno.

Il truffatore di Tinder: un'immagine del documentario

Impossibile non immedesimarsi in loro, che - una volta pubblicata la storia - devono anche subire un certo backlash da parte dell'opinione pubblica, che le incolpa dell'accaduto. A questo punto sarebbe stato interessante un ulteriore approfondimento sulla piaga del victim blaming, ma il documentario si chiude in maniera piuttosto affrettata, lasciando chi guarda con l'amaro in bocca per una conclusione non così soddisfacente come quella ci si sarebbe aspettati.