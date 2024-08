Il trono di spade ha evitato una scena terrificante dei libri di George R.R. Martin per rischio cancellazione

Il trono di spade ha ottenuto un riconoscimento globale per i suoi contenuti grafici e i suoi temi oscuri. Basata sulla saga Le Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin, la serie si è spinta oltre i confini della televisione tradizionale, mostrando scene di battaglia brutali o morti inaspettate.

Pur presentando diverse scene inquietanti che hanno scatenato discussioni online, lo show ha evitato una trama spaventosa del materiale originale che avrebbe potuto scatenare gravi reazioni e portare alla cancellazione della serie.

L'episodio cancellato

La trama del libro di George R.R. Martin che coinvolge Ser Gregor Clegane è estremamente inquietante. Clegane, noto anche come La Montagna, è uno dei personaggi più brutali sia de Il trono di spade che dei romanzi di George R.R. Martin. La sua lealtà alla Casa Lannister gioca un ruolo importante nelle sue azioni nel corso della serie, poiché è famoso per la sua estrema brutalità e crudeltà.

Hafþór Júlíus Björnsson in una foto de Il Trono di spade

Sebbene i suoi numerosi atti efferati abbiano indelebilmente cementato la sua reputazione di assassino sadico, che si diletta nella violenza e non mostra alcun rimorso per le sue azioni, la serie HBO ha saggiamente evitato alcune delle sue azioni più spaventose descritte nei libri.

Nell'episodio del libro evitato dallo show, Arya Stark sente Chiswick (uno degli uomini di Ser Gregor Clegane) vantarsi di un grottesco incidente che coinvolge Clegane e i suoi 7 uomini. Dopo un faticoso torneo, i due cercano rifugio in una birreria a causa delle forti piogge. Il birraio e sua figlia Layna li servono, ma la situazione diventa terribile quando i suoi scagnozzi iniziano a comportarsi male con la ragazza. Quando l'oste esorta la Montagna a lasciare in pace la figlia, Clegane si infastidisce chiamandola "puttana".

Il Trono di Spade 08x05: una foto dell'episodio

Clegane allora si impone sulla giovane, mentre il padre assiste disperato. Il suo calvario continua quando i suoi uomini seguono l'esempio, rendendo il tutto più inquietante. È comprensibile che la storia non sia stata inserita nella serie TV, cosa che avrebbe potuto creare evidenti problemi.

Il franchise di GoT si espanderà con altri sette spin-off che sono attualmente in fase di sviluppo, dopo il recente successo di House of the Dragon, mentre sono stati pianificati tre live-action (due sono Aegon's Conquest e Ten Thousand Ships) e quattro progetti animati (tra cui Nine Voyages of the Sea-Snake e Golden Empire of Yi Ti).