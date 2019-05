Il Trono di Spade, Taylor Swift: "Preferisco vedere gli episodi da sola, mi emoziono troppo!"

Il Trono di Spade ha tra i suoi fan anche Taylor Swift e la cantante ha svelato di emozionarsi moltissimo durante la visione delle puntate.

La cantante, durante una partecipazione alla trasmissione radiofonica The Zoe Ball Breakfast Show su BBC Radio 2, ha infatti parlato della sua esperienza davanti al piccolo schermo.

Taylor Swift ha raccontato che è disposta a vedere l'ultima stagione della serie Il trono di spade con chiunque lo desideri, anche se preferisce essere da sola perché inizia ad applaudire, urlare e piangere.

La popstar ha svelato che si siede sul divano in compagnia dei suoi tre gatti dopo essere tornata dalle prove e guarda lo show tratto dai romanzi di George R.R. Martin: "Lo guardo con chiunque voglia, ma mi emoziono davvero tantissimo quindi ci sono molti applausi, urla, pianti mentre guardo le puntate. Quando ho sentito che la terza puntata sarebbe stata la più intensa - come lo è stata - ho pensato che sarebbe stato meglio se l'avessi vista da sola".

L'ottava e ultima stagione dello show va in onda ogni domenica su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Dopo l'epica battaglia avvenuta a Grande Inverno - di cui potete leggere la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x03 - nel prossimo episodio gli eventi si sposteranno nuovamente ad Approdo del Re, come anticipa il video promozionale.

Il trono di spade 8, chi morirà? 5 personaggi con il destino segnato (o quasi)