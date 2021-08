Il Trono di Spade, Sophie Turner e la foto nostalgica su Instagram: "Giorni felici"

Tutti amano i Throwback Thursday, anche gli attori de Il Trono di Spade. E Sophie Turner non si fa scappare l'occasione per postare su Instagram una vecchia foto dal set dello show di HBO.

Il trono di spade: la foto dietro le quinte condivisa da Sophie Turner

L'interprete di Sansa Stark deve essere di umore piuttosto nostalgico negli ultimi giorni, considerando lo scatto e le caption abbinate che si potevano trovare nelle sue storie di Instagram fino a qualche ora fa.

Nella foto, in cui compaiono anche diversi attori della serie, inclusa Carice van Houten, taggata tra l'altro dalla stessa Turner, - da sinistra a destra troviamo infatti Ben Crompton (Eddison Tollett), Gwendolyn Christie (Brienne of Tarth), Turner e Kristofer Hivju (Tormund Giantsbane), poi sotto Liam Cunnigham (Davos Seaworth), van Houten (Melisandre) e Kit Harington (Jon Snow) - compaiono le caption "Giorni felici" e "Il giorno più felice", come a ribadire il concetto che sul set de Il trono di spade si era venuta a creare una vera e propria famiglia.

Dopo Il Trono di Spade, Turner ha partecipato a diversi progetti cinematografici e televisivi, da X-Men: Dark Phoenix al più recente The Prince, la serie animata di HBO Max sulla Famiglia Reale Inglese in cui presta la voce alla Principessa Charlotte. Inoltre, la ragazza si è sposata e ha avuto una bambina con il cantante dei Jonas Brothers e DNCE Joe Jonas.