Il Trono di Spade: gli showrunner svelano il finale dell'ultimo libro di George R.R. Martin?

Dopo l'ultima stagione de Il Trono di Spade, gli showrunner della serie HBO David Benioff e DB Weiss potrebbero aver rivelato il finale che George R.R.Martin ha pensato per il suo ultimo romanzo, il cui titolo provvisorio è A Dream of Spring.

Come sappiamo, alla fine de Il trono di spade, Bran diventa Re di Westeros. Ecco, secondo i due showrunner, che hanno commentato l'argomento per promuovere la versione homevideo della serie, anche l'autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco avrebbe in mente questo finale. A intervenire sull'argomento è stato poi Peter Dinklage, che nello show interpreta Tyrion Lannister, dichiarando nel commento audio realizzato per la versione homevideo della serie di essere d'accordo con loro: "Bran è probabilmente il personaggio più puro della serie. E il fatto che non può avere figli è la chiave di tutto, perché hanno ripetuto il ciclo di questa storia di Westeros legato agli eredi che sono davvero cattivi"

Ovviamente, nonostante i commenti di David Benioff, D.B. Weiss e Peter Dinklage, George R.R. Martin non ha confermato nulla e ancora non sappiamo quando e se finirà la saga tanto amata dai fan, sulla quale dovrebbero uscire altri due romanzi. Bran potrebbe probabilmente arrivare davvero sul Trono di Spade ma, chissà, probabilmente dopo potrebbero succedere tante altre cose, visto che lo scrittore riserva sempre tante sorprese.

Non ci resta quindi che restare sintonizzati su quanto accadrà, soprattutto perché ancora non è stata resa nota la possibile data della possibile pubblicazione del sesto romanzo, The Winds of Winter su cui Martin sta attualmente lavorando.