Il Trono di Spade: Sean Bean ripensa alla morte di Ned Stark dieci anni dopo

Il 2021 segna il decennale dell'uscita de Il Trono di Spade, la serie HBO ormai diventata leggenda nel mondo dell'intrattenimento e uno dei suoi protagonisti, Sean Bean, ha ricordato una delle scene più ricordate dai fan, ovvero quella dellamorte di Ned Stark, Lord di Grande Inverno.

Sean Bean nell'episodio The Wolf and the Lion di Game of Thrones

Durante un'intervista con con Entertainment Weekly, Sean Bean ha ricordato la scena cult de Il trono di spade condividendo nuove intuizioni sul suo personaggio e svelando le proprie sensazioni dopo aver scoperto la fine che avrebbe fatto Ned Stark:

"Fu orrore e incredulità per il fatto che Re Joffrey avesse cambiato idea sull'esilio di Ned e poi rassegnazione rendendosi conto che stava vedendo sua figlia per l'ultima volta, Arya. In quel momento cercavo di pensare a tutte queste cose. Non era solo, 'Oh Dio, mi stanno mozzando la testa.' Quel mix di sentimenti è ciò che lo ha reso quello che era, suppongo."

Sean Bean ha anche rivelato com'è stato girare quel momento così difficile per il personaggio di Ned Stark. Da quello che la star ricorda, le riprese sono state molto intense e molto estenuanti:

"Ci è voluto circa un giorno intero per realizzare quella scena e dovevo concentrarmi sul fatto che stavo per incontrare la morte senza scherzi. Faceva molto caldo, quindi probabilmente questo ha aiutato. E le reazioni di tutti gli altri sono state fantastiche - Cersei e i bambini. È stato molto commovente con molto pathos. Poi ho messo la testa nel blocco e a fine giornata ero morto"

Il trono di spade: Sean Bean scioglie il mistero delle ultime parole di Ned Stark

Inoltre, prima di morire, il personaggio interpretato da Sean Bean ha detto alcune incomprensibile parole spiegato dal regista Alan Taylor: "Sean ha chiesto quale fosse una preghiera adatta da far dire al suo personaggio in quel momento. Quelle parole le ha inventate al momento."

Il Trono di Spade è andato in onda per la prima volta nel 2011, concludendosi con l'ottava stagione nel 2019.