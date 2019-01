Il Trono di Spade: Sansa Stark finisce in un meme razzista, interviene Sophie Turner

Marica Lancellotti

Non c'è mai pace a Westeros: Il Trono di Spade 8 arriverà tra circa 3 mesi ma prima di allora a Sophie Turner è già toccato intervenire per difendere la sua Sansa Stark. Un account twitter ha usato l'immagine della figlia maggiore degli Stark all'interno di un meme razzista e la cosa, fortunatamente, non è sfuggita alla sua interprete, che è intervenuta con un tweet di risposta ottenendo la sospensione della pagina.

Nei giorni scorsi è comparso su Twitter un meme con l'immagine di Sansa accompagnata dal testo: "Purezza di razza e di cultura. Fatelo bene, sposatevi in ​​bianco". Sophie Turner non ha potuto rimanere in silenzio e ha risposto al messaggio razzista con un altro tweet: "Vi prego, non usatemi per diffondere il razzismo".

Ew. Please don't use me to promote racism. https://t.co/u2bftRCbXy — Sophie Turner (@SophieT) 26 gennaio 2019

Dopo la discesa in campo sua e di altri fan Twitter ha deciso di sospendere l'account razzista che fino ad allora contava circa 600 follower.

L'attrice britannica è dunque rientrata a pieno ritmo nella "giostra" de Il trono di spade: oltre a difendere l'onore della rossa signora del Nord, Sophie ha recentemente raccontato in un'intervista di non essere riuscita a mantenere troppo a lungo il segreto sulla conclusione dello show HBO, una della serie più attese del 2019: "Quando devo mantenere un segreto sono terrorizzata. Credo che le persone non mi dicano più niente perché non sono brava a mantenere un segreto. Ho già svelato il finale de Il trono di spade ad alcune persone e non ero ubriaca. Gli ho detto 'Se lo volete sapere, ve lo dico', ma sono persone fidate. Sono persone che manterranno il segreto". La premiere dell'ottava stagione de Il trono di spade arriverà su Sky in esclusiva e in contemporanea con la messa in onda americana, appuntamento su Sky Atlantic nella notte fra il 14 e il 15 aprile.