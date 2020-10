Il Trono di Spade: quando gli autori hanno saputo della tazza di Starbucks pensavano a uno scherzo

A un anno di distanza dal gran finale de Il trono di spade, scopriamo un retroscena legato all'infausta tazza di Starbucks comparsa per sbaglio in una scena e alla reazione degli autori David Benioff e Dan Weiss, che all'inizio pensavano a uno scherzo.

La notizia arriva dall'Hollywood Reporter Che ha ricevuto un estratto dal libro dedicato allo show HBO, Fire Cannot Kill a Dragon di James Hibberd. Il libro di prossima uscita ricostruisce lo sviluppo e la creazione de Il trono di spade dal primo pilot fallimentare al gran finale della serie dei record e contiene interviste ai creatori David Benioff e Dan Weiss. Un capitolo speciale del libro è riservato alla reazione dei due autori alla notizia della presenza della tazza di Starbucks in una scena.

"Non ci potevo credere" ha commentato Benioff. "Quando il giorno dopo abbiamo ricevuto l'email, ho pensato a uno scherzo perché c'erano già stati dei precedenti. Ho pensato, 'Non è possibile che ci sia una tazza di Starbucks lì.' Poi ho riguardato l'episodio in tv e ho pensato, 'Come è possibile che non l'ho notata?'"

"Ho visto quell'inquadratura migliaia di volte e ho sempre guardato le loro facce e l'angolazione della ripresa" ha aggiunto Dan Weiss. "Mi sono sentito come se stessimo partecipando a un esperimento psicologico, come quando non vedi il gorilla che corre sullo sfondo perché sei impegnato a contare i palloni da basket. in ogni produzione succedono cose simili. In Braveheart si vedono alcuni membri della troupe, in Spartacus c'è un attore con un orologio. Ma adesso le persone possono rivedere e rivedere le cose e si parlano in tempo reale. Così una persona ha visto la tazza di Starbucks e dopo un istante tutti l'hanno vista."

Dopo una serie di giocose accuse incrociate nel cast de Il trono di spade, Conleth Hill, interprete di Lord Varys, ha confessato che la tazza incriminata apparteneva a lui e ha chiarito un ulteriore punto. Non si trattava di una tazza di Starbucks bensì di un locale coffee shop di Belfast, l'Established Coffee.