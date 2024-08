Il trono di spade, Kit Harington: "Il finale è pieno di difetti ma eravamo tutti troppo esausti a quel punto"

Kit Harington ha dichiarato in una nuova intervista a GQ che non sarebbe stato possibile continuare Il trono di spade dopo otto stagioni perché il cast era estenuato e stanco.

La serie campione d'incassi della HBO si è conclusa con una stagione finale troncata (solo sei episodi rispetto ai soliti dieci) che ha indignato i fan, molti dei quali hanno criticato il ritmo affrettato. Harington, che ha interpretato Jon Snow, non è necessariamente in disaccordo con i critici.

Il trono di spade ha evitato una scena terrificante dei libri di George R.R. Martin per rischio cancellazione

Le parole dell'attore

"Penso che la fine de Il trono di spade sia stata fatta male, ma eravamo tutti così fottutamente stanchi che non avremmo potuto continuare più a lungo", ha detto Harington. "E quindi capisco che alcuni abbiano pensato che sia stato un finale affrettato e potrei essere d'accordo con loro. Ma non sono sicuro che ci fosse un'alternativa. Guardo le mie foto in quell'ultima stagione e sembro esausto. Sembro stanchissimo. Non avrei mai potuto fare un'altra stagione".

John Bradley e Kit Harington nell'episodio Cripples, Bastards, and Broken Things di Game of Thrones

Harington ha aggiunto che "ognuno ha diritto di pensarla come vuole" riguardo al controverso finale, aggiungendo: "Penso che siano stati fatti degli errori, a livello della trama, forse verso la fine. Penso che ci siano state delle scelte interessanti che non hanno funzionato".

Jon Snow è sopravvissuto abbastanza a lungo per vedere la fine de Il trono di spade. L'ultima volta che gli spettatori lo hanno visto stava cavalcando nella Foresta Stregata con il suo meta-lupo Spettro e i bruti per iniziare una nuova vita.

C'è stato un periodo in cui Harington ha flirtato con l'idea di tornare nel mondo di GoT con una serie sequel di Jon Snow, ma all'inizio di quest'anno ha confermato che il progetto è stato accantonato.

"Quello che posso dirti è che è stata la HBO a venire da me e a dirmi, 'Lo prenderesti in considerazione?' La mia prima reazione è stata no", ha detto Harington a British GQ riguardo allo spin-off. "E poi ho pensato che poteva essere una storia interessante e importante. Ho pensato che potesse esserci ancora qualcosa da dire e una storia da raccontare". Purtroppo o per fortuna, alla fine il progetto non è andato in porto perché non era abbastanza entusiasmante a detta dell'attore.