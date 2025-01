Game of Thrones: Kingsroad, il trailer gameplay del videogioco riporta i fan a Westeros

I fan della saga creata da George R.R. Martin potranno tornare a Westeros grazie al videogioco Game of Thrones: Kingsroad, ecco il trailer gameplay.

L'universo della serie Il Trono di Spade sarà alla base di un nuovo videogioco intitolato Game of Thrones: Kingsroad di cui Netmarble ha condiviso il trailer.

Nel filmato gameplay si possono vedere alcune anticipazioni dell'esperienza che potranno vivere i fan delle opere di George R.R. Martin.

I primi dettagli del gioco

In Game of Thrones: Kingsroad ci saranno tre diverse tipologie di personaggio: Cavaliere, Mercenario e Assassino. I cavalieri hanno uno stile di combattimento sofisticato, i mercenari sono brutali e usano anche delle ascie per distruggere i propri nemici, mentre gli assassini sfruttano nei combattimenti la destrezza e l'abilità con i pugnali.

I giocatori dovranno risolvere vari enigmi, esplorare molti spazi legati al mondo di Westeros, e interagire con personaggi, alcuni conosciuti dai fan di Martin e altri inediti.

Ecco il trailer gameplay che regala qualche anticipazione e dettaglio dei protagonisti e delle modalità di gioco.

Quando sarà disponibile Game of Thrones: Kingsroad

Secondo la descrizione ufficiale del gioco, che sarà disponibile in versione Closed Beta Test dal 16 gennaio per chi si è iscritto prima del 12 gennaio, si intraprenderà un viaggio per ristabilire il prestigio della propria casata tramite alleanze, combattimenti, tradimenti e lotte, il tutto mentre si affrontano anche intrighi, pericoli e si sfruttano le opportunità.

Da House of the Dragon a Il Trono di Spade: l'albero genealogico dei Targaryen

La storia espanderà quella della serie prodotta da HBO, permettendo ai giocatori di costruire il proprio percorso tra le lotte per il potere e la minaccia che incombe su Westeros.

Il videogioco sarà poi disponibile ufficialmente per i device mobile iOs, Android e per PC tramite Windows Launcher.

Il racconto televisivo tratto dalle Cronache del ghiaccio e del fuoco proseguirà invece sul piccolo schermo con la prossima stagione del progetto prequel House of the Dragon e con la nuova serie dedicata alle avventure di Dunk ed Egg.