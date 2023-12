Il trono di spade: perché Arya Stark non ha ucciso il Mastino nella Stagione 4

Arya Stark ne aveva la possibilità, quindi perché non coglierla?

Chi ha visto e seguito con attenzione Il trono di spade, sa benissimo che Arya Stark a un certo punto della Stagione 4 aveva l'opportunità di uccidere il Mastino, ma non l'ha colta. Proviamo a capire perché.

Dopo il duello con Brienne di Tarth - uno dei migliori combattimenti con la spada de Il trono di spade - il Mastino viene gravemente ferito. Questo offre l'opportunità ad Arya di sferrare il colpo di grazia. Tuttavia, lo lascia ferito su una collina. Questa decisione tiene in vita il Mastino per diverse stagioni e solleva domande sulle ragioni che hanno spinto Arya a rifiutarsi di ucciderlo.

La decisione di Arya è ancora più scioccante, considerato che nelle due stagioni precedenti aveva giurato di ucciderlo. La sua scelta è complicata e non si riduce a una sola ragione. Da un lato, uccidere il Mastino dopo lo scontro con Brienne renderebbe la sua morte più indolore. Dato il suo risentimento nei suoi confronti, Arya probabilmente non vuole mostrare pietà a Sandor Clegane. Non crede che lui la meriti e questo sembra essere la principale ragione. Dopotutto, lo fissa negli occhi mentre lui la implora di avere pietà e poi se ne va senza ottenerla.

Tuttavia, ci sono pochi dubbi sul fatto che Arya sia in conflitto con questa decisione, poiché lei e il Mastino avevano instaurato un legame. Sebbene le loro interazioni siano state spesso contrastanti, lui ha tentato di riunirla alla sua famiglia. L'ha salvata anche dalle Nozze Rosse, quando lei cercava di precipitarsi nei combattimenti.

Con la scomparsa dei suoi cari, Arya non ha molte persone su cui poter contare. Il Mastino le fa da compagno e da protettore per tutte le stagioni 3 e 4 de Il trono di spade. Per questo motivo, è probabile che le dispiaccia perderlo.