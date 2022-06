Il Trono di Spade, Maisie Williams sullo spin-off di Jon Snow: "Non vedo l'ora!"

La star de Il Trono di Spade Maisie Williams non potrebbe essere più entusiasta all'idea di vedere una serie tv spin-off dedicata al personaggio interpretato da Kit Harington, Jon Snow.

Dopo la (controversa) conclusione della serie tv Il trono di spade, il mondo di fantasia ideato da George R. R. Martin non è mai stato realmente in pericolo di restare solo sui libri, poiché fin da subito hanno iniziato a circolare nuove idee per vari spin-off, alcuni delle quali sono già sulla buona strada per diventare realtà.

Pensiamo ovviamente a House of the Dragon, che arriverà ad agosto sugli schermi, ma anche alla serie tv dedicata a Jon Snow, che è stata annunciata solo qualche settimana fa.

E a tal proposito, è stato chiesto a un'altra star dello show, l'interprete di Arya Stark Maisie Williams, cosa ne pensasse al riguardo.

"Ogni cosa che riguarda la storia di Game of Thrones è estremamente elettrizzante. Avevamo uno show così ricco, e c'è ancora tanto da raccontare" ha dichiarato l'attrice ai microfoni di People. L'attrice ha proseguito aggiungendo: "Credo che sia davvero entusiasmante, e Kit è un attore così fenomenale. Lui come interprete di Jon Snow è stato come un reset culturale. Credo che ogni cosa che tocchi diventi pura magia, quindi non vedo l'ora di scoprire come sarà".

E chissà che magari il suo personaggio non possa fare capolino nello show...