Il Trono di Spade: la Montagna star di un reality show dedicato a sfide e prove fisiche

Hafþór Björnsson, interprete della Montagna nella serie Il Trono di Spade, sarà il protagonista di un nuovo bizzarro reality show che lo mostrerà affrontare le persone convinte di poterlo battere in alcune prove di forza e resistenza.

L'attore ha annunciato il nuovo progetto durante un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly che gli ha permesso di rivelare i primi dettagli relativi al progetto.

Parlando del reality show, Hafþór Júlíus Björnsson ha dichiarato: "Si tratta di un progetto totalmente originale ed è stato fantastico lavorare con Spoke Studios. Questo sarà uno show che non ha precedenti e che tutta la famiglia potrà vedere insieme e apprezzare. Non posso svelare i dettagli ma vi posso promettere che le persone lo ameranno!".

L'attore ha inoltre ricordato: "Come molti di voi sapranno, mi sto preparando per lo scontro più fisico nella storia della boxe ed è qualcosa che richiede molta preparazione fisica, agilità e forza esplosiva. Quando sarò al top della forma e della mia forza per quella sfida penso sarà impossibile che le persone pensino di essere in grado di 'Battere la Montagna'".

Björnsson da tempo sta battendo numerosi record dal punto di vista fisico e recentemente ha stabilito un nuovo primato mondiale sollevando oltre 500 chili. Hafþór, oltre ad aver recitato nello show cult, ha compiuto alcune apparizioni in show andati in onda su CBS Sports Network. Non resta quindi che attendere per scoprire come si svolgerà il nuovo reality e se ci sarà qualcuno in grado di batterlo.