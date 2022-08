Il Trono di Spade: Kit Harington tra gli ospiti della prima convention ufficiale

Gli organizzatori della prima convention ufficiale della serie Il Trono di Spade hanno confermato la presenza di Kit Harington all'evento in programma a dicembre.

Kit Harington è stato confermato come uno degli ospiti della prima convention ufficiale della serie Il Trono di Spade.

L'evento, organizzato da Creation Entertainment, si svolgerà dal 9 all'11 dicembre negli spazi del Los Angeles Convention Center.

L'appuntamento, che si rivela davvero imperdibile per i fan della prima serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin, potrà contare sulla presenza di ospiti illustri. Oltre a Kit Harington, che in Il trono di spade era Jon Snow e potrebbe tornare come star di uno show spinoff, i fan potranno partecipare ai panel con Alfie Allen (Theon Greyjoy), Jack Gleeson (Joffrey Baratheon), Kristofer Hivju (Tormund), Kristian Nairn (Hodor), Daniel Portman (Podrick Payne), Gemma Whelan (Yara Greyjoy) e Isaac Hempstead Wright (Bran Stark).

Il trono di spade: in arrivo la serie sequel su Jon Snow, Kit Harington tornerà nel ruolo

L'appuntamento proporrà panel, sessioni di domande e risposte con gli attori, momenti di svago con in palio premi prestigiosi, gare di cosplay e possibilità di acquistare merchandise esclusivo.

Le star della serie firmeranno autografi e saranno impegnate in sessioni di autografi e foto con i fan. La convention proporrà inoltre un party con Kristian Nairn impegnato nella veste di DJ.

L'evento sarà organizzato in collaborazione con Warner Bros Themed Entertainment e si svolgerà dopo qualche mese dal debutto del primo spinoff della serie, House of the Dragon.