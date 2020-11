Il trono di spade, Iwan Rheon: "La scena dello stupro di Sansa? Il giorno peggiore della mia carriera"

Ad Iwan Rheon è toccato l'ingrato compito di interpretare uno dei villain più spregevoli de Il trono di spade, Ramsey Bolton. L'attore ricorda la scena dello stupro di Sansa Stark come il giorno peggiore della sua carriera.

Il trono di spade: Iwan Rheon e Sophie Turner nella puntata Uccidi il ragazzo

Iwan Rheon ha interpretato Ramsey Bolton dal 2013 al 2016, comparendo in 20 episodi de Il trono di spade. Lo stupro di Sansa da parte di Ramsey si colloca nel sesto episodio della quinta stagione, Unbowed, Unbent, Unbroken, durante la loro prima notte di nozze. In un'intervista con Metro, Rheon ha espresso la sofferenza nel girare quella scena di violenza definendola il momento più brutto di tutta la sua carriera:

"È stato orribile. Nessuno voleva trovarsi lì. Nessuno voleva farlo, ma ma se racconti una storia lo devi fare in modo credibile. Non lo hanno sensazionalizzato, ma è stato durissimo da guardare . E una cosa orribile che accade, è stato il giorno peggiore della mia carriera."

Il Trono di Spade, Nikolaj Coster-Waldau: "Per Emilia Clarke, la scena di stupro nel pilot era degradante"

Il Trono di Spade: Ramsay Bolton pronto per la battaglia in Battle of the Bastards

Iwan Rheon prosegue: "Quando devi tagliare il dito di qualcuno non si vede davvero, e quando fanno il dettaglio si tratta di un pezzo di plastica. Stiamo solo recitando, non è reale. Ma poi ti trovi ad affrontare una scena come quella in cui sei immerso nella realtà della situazione, ed è molto difficile da affrontare. È stato un giorno orribile. Questo è qualcosa di cui non ci dovremmo preoccupare, è qualcosa che nel mondo reale non dovrebbe esistere, ma sfortunatamente esiste."

Il trono di spade è costellato di scene brutali come quella che coinvolge Sansa Stark e Ramsey Bolton e per gli attori e le attrici non è facile affrontare questi momenti umilianti. nel 2019, l'interprete di Sansa Stark Sophie Turner dichiarò ad Harper's Bazaar:

"Inizialmente, non avevo la sensazione che ci fosse nulla che mi rimanesse addosso di tutte le cose che Sansa ha passato. Ma anche se credo che non mi abbia colpito emotivamente, ho iniziato a pensare agli abusi domestici e allo stupro, e questo ha stimolato questa piccola parte di me a diventare un'attivista."

Il Trono di Spade, George R. R. Martin critica la scena di sesso nel pilot della serie