Il Trono di Spade, George R.R. Martin vorrebbe un "universo" in stile Marvel o Star Wars

Lo scrittore George R.R. Martin ha svelato che, dopo Il Trono di Spade e House of the Dragon, vorrebbe un universo in stile Marvel o Star Wars.

George R.R. Martin spera nella nascita di un universo cinematografico e televisivo legato a Il Trono di Spade in stile Marvel o Star Wars.

Lo scrittore, intervistato dal Wall Street Journal, ha parlato della possibilità rispondendo alle domande relative allo sviluppo degli spinoff ispirati alla sua saga.

L'autore della saga letteraria Cronache del ghiaccio e del fuoco ha spiegato: "Quante serie vorrei che andassero in onda? Non lo so, ma spero che la risposta sia numerosi".

George R.R. Martin ha quindi aggiunto: "In quel modo avremo qualcosa simile al modello di Marvel o Star Wars quando tutto sarà stabilito".

L'autore ha inoltre raccontato che tutti gli autori scelti per lo sviluppo di alcune delle serie destinate alla HBO lo hanno incontrato per parlare delle loro idee e ottenere un suo input o persino una benedizione: "Per me è stato come se fossimo ai playoff del campionato NFL e io stessi allenando tutte le squadre. A livello emotivo è stato un po' strano".

Per ora HBO non ha ancora dato il via libera alla realizzazione di ulteriori serie tv e bisognerà attendere, forse i risultati ottenuti da House of the Dragon, per scoprire i progetti di HBO nei confronti dei progetti legati alle opere di George R.R. Martin. Tra i titoli che sembrano avere più chance di ottenere il via libera c'è, senza alcun dubbio, Snow, che può contare sul sostegno e sul lavoro di Kit Harington.