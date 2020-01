Il trono di spade, George R.R. Martin: "La serie sarebbe dovuta finire con tre film"

George R.R. Martin, autore della saga letteraria da cui è tratto Il trono di spade, ha svelato che in origine la serie HBO si sarebbe dovuta concludere con tre film. Dopo la settima stagione, la serie avrebbe dovuto terminare sul grande schermo con un budget adeguato all'opera, ma i piani sono poi cambiati.

Il trono di spade: Maisie Williams in un'immagine del finale di serie, The Iron Trhone

Ecco le rivelazioni rilasciate da George R.R. Martin alla rivista tedesca Welt: "David Benioff and Dan Weiss volevano finire la saga con tre film dopo la settima stagione. Il trono di spade avrebbe dovuto concludersi al cinema. Ne abbiamo discusso seriamente quattro o cinque anni fa."

A mettere un freno all'idea sono stati i produttori di HBO "le serie sono fatte per essere mostrate in tv e non al cinema".

Benioff aveva ventilato l'ipotesi nel 2012, durante le riprese della terza stagione, svelando a Entertainment Weekly: "Abbiamo un budget molto generoso da HBO, ma sappiamo cosa ci aspetta e, a conti fatti, non è abbastanza generoso."

L'idea di Benioff e Weiss sarebbe stata, dunque, quella di terminare la serie al cinema per assicurarsi un budget adeguato alla spettacolarità del finale che avevano in mentre. Alla fine, nonostante l'accoglienza controversa riservata all'ottava stagione, la spettacolarità non è mancata.

George R. R. Martin è tornato, inoltre, a parlate di Winds of Winter e A Dream of Spring, gli ultimi due romanzi delle Cronache del ghiaccio e del fuoco che devono ancora uscire, specificando che saranno differenti rispetto al finale della serie tv: "Il pubblico conosce un finale. Non il finale."