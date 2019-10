Il Trono di Spade, George R.R. Martin: non ho chiuso con Westeros e neanche la HBO

Il trono di spade: tra George R.R. Martin, Westeros e HBO le cose non sono ancora chiuse e sembra che siano in arrivo nuovi spin-off e prequel. Insomma, pare proprio che nessuno voglia dire addio all'universo fantasy della serie televisiva. Se da un lato, per Martin, è abbastanza chiaro visto che deve ancora portare a termine gli ultimi romanzi da tempo, dall'altro il network televisivo sembra interessato a creare un vero e proprio "universo" che, dalla saga principale arriverà a espandersi con nuove serie tv di vario genere.

Bloodmoon: concluse le riprese del pilot della serie prequel de Il Trono di Spade

E' lo stesso George R.R. Martin a spiegarlo durante il New York Comic Con, pur non entrando specificatamente nei dettagli, anche perché a parte il sequel de Il trono di spade dal titolo Bloodmoon, il resto è ancora in fase di pianificazione e discussione. "Una cosa che posso dirvi è che io non ho finito con Westeros, e nemmeno l'HBO. Ho da chiudere Winds of Winter e A dream of Spring (i titoli degli ultimi due romanzi de Le cronache del ghiaccio e del fuoco ndr.), altre storie sul Cavaliere dei Sette Regni e un secondo volume di Fuoco e sangue. Poi speriamo di avere presto anche altre notizie interessanti sulle serie televisive che verranno".

Il trono di spade: Liam Cunningham, Kit Harington nel penultimo episodio della serie

L'HBO avrebbe infatti in lavorazione ben cinque spin-off legati a Il trono di spade. Oltre il citato Bloodmoon, di cui sono terminate le riprese del pilot, dovrebbe essere in dirittura di arrivo La Lunga Notte, il cui primo ciak dovrebbe essere battuto verosimilmente a fine 2019, ma ci sarebbero anche altri due copioni pronti. Di cosa parlano? Martin rimane reticente, ma non fino in fondo: "Non posso dirvelo. Qualcuno però potrebbe prendere una copia di Fuoco e sangue e iniziare a fare teorie". Sappiamo che Fuoco e sangue è ambientato trecento anni prima delle vicende narrate nella serie principale ed è incentrato sulla storia dei Targaryen, mentre per La Lunga Notte dovrebbe spiegare le origini dei White Walker e della famiglia Stark.