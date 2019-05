Il Trono di Spade: il finale dei libri di George R.R. Martin spoilerato sul set?

Il finale de Il Trono di Spade potrebbe essere un enorme spoiler dei libri che Martin sta ancora scrivendo. D'altronde era stato lo stesso autore a non escludere la possibilità nel lungo post in cui aveva parlato della conclusione divisiva della serie HBO.

Per dirla tutta George R.R. Martin non ha chiarito, come è ovvio che sia, quanto il suo finale somiglierà a quello di Benioff e Weiss, lasciando la risposta a una sequela di "E sì. E no. E sì. E no" ad accompagnare la domanda: "Il finale dei libri sarà diverso da quello della serie?". Oggi, però, qualcuno potrebbe aver fatto maggiore chiarezza e questo qualcuno è proprio Isaac Hempstead-Wright, l'interprete di quel Bran Stark che è finito sul trono dei Sei Regni.

Il Trono di Spade: George RR Martin svela che il finale dei libri sarà diverso da quello della serie tv

Il trono di spade: Sophie Turner, Maisie Williams e Isaac Hempstead Wright nel finale di serie, The Iron Trhone

Il giovane attore potrebbe infatti aver svelato che i due romanzi incompiuti di George R.R. Martin finiranno con lo stesso sovrano. Come lo sa? A quanto pare grazie a una conversazione con i due showrunner de Il trono di spade: "David e Dan mi hanno detto che c'erano solo due cose che George Martin aveva in programma per Bran, una era la rivelazione di Hodor, e poi che sarebbe diventato re. Quindi è davvero speciale essere coinvolti direttamente in qualcosa che è parte della visione di questo autore. Trovo che sia un bel modo di concludere la storia".