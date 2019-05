Il trono di spade, Emilia Clarke ricorda l'incontro con Beyoncé, ma lei era ubriaca

La celebrità gioca brutti scherzi, a giudicare da quanto capitato alla star de il trono di spade Emilia Clarke nel corso di un surreale incontro con Beyoncé mentre era ubriaca.

Nel corso di un'intervista fiume al New Yorker, Emilia Clarke ha ricordato il disastroso incontro avvenuto nel corso di un party post-Oscar organizzato da Beyoncé e Jay-Z allo Chateau Marmont. La location era un "acquario di celebrità" come lo definisce l'irriverente attrice britannica, che si trovava al bar insieme a un paio di amici intenta a bere e a guardare gli altri. "Ero piuttosto ubriaca dopo aver bevuto sei calici di champagne, quando hanno fatto il loro ingresso Drake, Rihanna, Jennifer Lopez, Alex Rodriguez e Adele. Poi Beyoncé mi ha vista e si è diretta proprio verso di me".

A quanto pare l'incontro non è andato come dovuto a causa dell'elevato tasso alcolico: "Ho visto questa visione, questo angelo, questa donna incredibile venire verso di me, ma non riuscivo a controllarmi. Beyoncé mi ha detto 'Oh, mio Dio, è meraviglioso incontrarti. Credo che tu sia fantastica.' Ma io non sono riuscita neppure a stringerle la mano. Stavo per piangere. Potevo vedermi riflessa nei suoi occhi. Capivo che stava pensando 'Oh, no. L'ho giudicata male. Questa ragazza è pazza e non posso fermarmi a parlare con lei, non sto parlano con un'altra celebrità. Sto parlando con una fan pazza che mi sta guardando come un coniglio spaventato.' Che è esattamente ciò che ero in quel momento. Le ho detto 'Ti ho visto in concerto dal vivo e credo che tu sia meravigliosa! meravigliosa!' E tutto ciò che volevo fare era urlare 'Ti prego, prometti di volermi bene anche quando il mio personaggio si trasformerà in un dittatore sterminatore di masse! Ti prego, pensa ancora che rappresento le donne in un modo fantastico.'"