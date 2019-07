Il Trono di Spade: Benioff e Weiss hanno un triste primato su Google

Il trono di spade mette a segno un nuovo record e stavolta riguarda gli autori David Benioff e D.B. Weiss: un primato poco lusinghiero conquistato su Google, visto che i due risultano ai primi posti se si cercano "pessimi autori", o meglio "bad writers", visto che per ora si tratta di un primato attribuito dagli utenti di lingua inglese.

I due bad writers, che prima del finale de Il trono di spade avevano detto che sarebbero fuggiti lontano (lo avevano detto scherzando, ma considerato che il finale della serie ha diviso tantissimo i fan, non è escluso che lo abbiano fatto davvero) hanno conquistato questo primato su Google soprattutto grazie alle petizioni lanciate per impedire loro di scrivere le sceneggiature dei futuri capitoli di Star Wars. Al momento in cui scriviamo l'algoritmo e i risultati potrebbero essere cambiati, ma il primato resta valido.

Le petizioni su Star Wars hanno contribuito evidentemente a rafforzare il titolo di pessimi autori già consolidato poco dopo la messa in onda del finale de Il Trono di Spade 8, quando fu lanciata una prima petizione per chiedere ufficialmente al network HBO di rifare tutta l'ottava stagione della serie, che non aveva incontrato le aspettative di molti fan. In quell'occasione David Benioff e D.B. Weiss erano stati definiti due autori che si erano dimostrati incompetenti quando si era trattato di proseguire e concludere la serie senza avere i libri di George R.R. Martin a supporto delle loro sceneggiature.

I due sceneggiatori non hanno replicato alla petizione su Il Trono di Spade 8, e va detto che se alcuni membri del cast non hanno risparmiato critiche al loro lavoro, Sophie Turner, ha contestato apertamente la petizione dei fan e l'ha definita irrispettosa nei confronti del lavoro di cast e crew. Per quanto riguarda Star Wars invece, Walt Disney Company si è limitata a confermare che Weiss e Benioff si occuperanno della sceneggiatura del capitolo di Star Wars che farà seguito a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.