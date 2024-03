Il trono di spade: i creatori rivelano le loro morti preferite della serie

Le morti de Il trono di spade non sono tutte uguali. David Benioff e D.B. Weiss, co-showrunner della saga HBO basata sui romanzi di George R.R. Martin, sono apparsi nell'ultimo episodio del podcast Happy Sad Confused e hanno rivelato quali sono state le morti dei personaggi che hanno preferito orchestrare durante le otto stagioni della serie.

Le parole degli showrunner

"Con Il Trono di Spade, c'è stata una grande quantità di uccisioni di buoni, e alla fine siamo riusciti a uccidere davvero sia Joffrey nella stagione 4 che Ramsay Bolton nella stagione 6", ha risposto Weiss. "È stato divertente tornare alle gioie di un tempo, ovvero uccidere un vero cattivo. Mi è sembrato di riequilibrare un po' la bilancia, quindi è stato piacevole".

Nel caso aveste bisogno di un ripasso, Joffrey, interpretato da Jack Gleeson, è morto soffocato al suo stesso ricevimento di nozze, mentre Ramsay, interpretato da Iwan Rheon, si è fatto mangiare la faccia da un cane da caccia.

"Alla fine della 'Battaglia dei Bastardi' [Stagione 6, Episodio 9], quando Sophie aizza i segugi contro Ramsay Bolton.... In realtà non si vede la morte - se ne vede qualcuna sullo sfondo - ma quello che si vede è il sorriso di Sophie Turner, il sorriso di Sansa", ha aggiunto Benioff. "Era tutto in un'unica inquadratura, e l'abbiamo fatto sette volte o qualcosa del genere.... Alla settima o all'ottava volta l'ha azzeccata, e la sensazione è stata proprio quella: 'È davvero epico'. Sophie è stata così brava che quando ha fatto quell'inquadratura ho pensato: 'Ora posso morire felice'".

Il trono di spade è andato in onda dal 2011 al 2019. Benioff e Weiss hanno recentemente collaborato alla produzione de Il problema dei tre corpi di Netflix, che ha debuttato con tutti gli otto episodi il 21 marzo.