Il Trono di Spade: il cofanetto blu-ray completo è in offerta su Amazon per Festa delle Offerte di Primavera

La Festa delle Offerte di Primavera 2024 su Amazon ci consiglia lato home video. Parlare de Il trono di spade, significa relazionarsi con uno dei prodotti per il piccolo schermo più importanti degli ultimi anni, con qualcosa che ha fatto scuola, dimostrando le grandi capacità creative degli autori per immagini al di fuori della dimensione cinematografica. Non solamente una saga letteraria di grande riscontrocross-generazionale dunque, ma anche una trasposizione sul piccolo schermo che ha cambiato per sempre le regole produttive delle storie simili, mettendo in mostra una volta per tutte l'accessibilità generalista del genere fantasy, anche in relazione a un grande pubblico prima di quel momento fondamentalmente disinteressato. Da un prodotto come questo sono nati modelli, tormentoni e personaggi ancora oggi ricordati dai fan in ogni dove, con un attaccamento ritornato pure verso il prequel House of the Dragon.

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2024, Amazon ha deciso di scontare il cofanetto blu-ray con tutte e 8 le stagioni de Il trono di spade. Sul sito potete trovarlo, in relazione a questa occasione promozionale speciale, a 66,11€, con uno sconto del 47,03% sul prezzo indicato. Trovate tutti i dettagli nel box seguente.

Un cofanetto perfetto per i fan de Il trono di spade

La Festa delle Offerte di Primavera 2024 di Amazon pensa anche agli amanti delle serie tv e de Il trono di spade in questo caso, fornendo un cofanetto che oltre alle varie stagioni in blu-ray contiene anche oltre 15 ore di contenuti speciali tra i quali: Lo speciale in due parti, Il Trono di Spade: Reunion Special presentato da Conan O'Brien, Il documentario Game of Thrones: The Last Watch, Conquest & Rebellion: La Storia Animata dei Sette Regni, Il commento audio del cast, scene eliminate, speciali "Dietro le Quinte" e molto altro ancora.

Vi ricordiamo che la Festa delle Offerte di Primavera, mirata ai festeggiamenti verso l'arrivo e fioritura della nuova stagione, si tiene da mercoledì 20 marzo fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo, e coinvolge prodotti di tantissime tipologie differenti presenti sul sito.