Il trono di spade, i creatori: 'Ci volevano far girare gli episodi in verticale per guardarli sul telefonino'

Il set de Il trono di spade non è stato tutto rose e fiori per i creatori, che hanno rivelato di aver ricevuto richieste imbarazzanti, come quella di girare gli episodi in verticale per permettere agli spettatori di guardarli sul telefonino.

David Benioff e Dan Weiss sono attualmente impegnati a promuovere la loro nuova serie Netflix, Il problema dei tre corpi, che debutterà il mese prossimo. Lo show è basato sul pluripremiato romanzo di fantascienza di Liu Cixin, ma non è la prima volta che Benioff e Weiss portano i loro amati libri sul piccolo schermo. Il duo è noto soprattutto per aver adattato Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin nel grande successo della HBO, Il Trono di Spade.

Il trono di spade: Kit Harington in una scena del penultimo episodio della serie

In un'intervista recente col Wall Street Journal, Benioff e Weiss hanno confermato che il loro piano originale per Il trono di spade era quello di terminare con tre film per il cinema piuttosto che con un'ultima stagione. Tuttavia, la HBO non era interessata. È stato anche rivelato che è stato chiesto loro di filmare gli episodi in verticale per venire incontro alle persone che lo guardavano sui loro telefoni.

"Benioff e Weiss, che sono amici fin dai tempi della scuola di specializzazione, non andavano pazzi per gli allora proprietari della HBO, AT&T, i cui dirigenti una volta chiesero se Il trono di spade potesse essere girato in verticale in modo che potesse stare sul telefono. La società ha anche discusso apertamente l'idea di mini-episodi appetitosi della serie", ha scritto il WSJ.

Il trono di spade compie 10 anni, gli attori commentano il finale: "Bran era la scelta migliore"

"Il malfunzionamento uccide più progetti di ogni altra cosa, sia che si tratti di malfunzionamento interpersonale o di malfunzionamento istituzionale", ha spiegato Dan Weiss.

"Quando firmi un accordo quinquennale con un'azienda, vuoi che l'azienda ti metta in condizione di poter essere lasciato solo a fare il tuo lavoro e non doverti preoccupare che venga acquistato dalla compagnia telefonica", ha aggiunto Benioff. "Trovare la navigazione più fluida nell'oceano è stata la chiave."