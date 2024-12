Il trono di spade: il Cluedo dal mondo di George R.R. Martin è in sconto su Amazon

Oggi vi segnaliamo che il Cluedo dal mondo de Il Trono di Spade è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 38,16€, con uno sconto del 5% sul prezzo consigliato indicato (39,99€). I dettagli relativi al gioco da tavolo tematico in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o in alternativa cliccando su questo indirizzo. Il Cluedo de Il Trono di Spade è venduto e spedito da Amazon UK, ma viene specificato che il gioco è in italiano.

Cluedo: Il Trono di Spade - Il mistero di Westeros vi attende

Raccogliete le vostre forze, affilate l'ingegno e preparatevi a risolvere i misteri più oscuri di Westeros ed Essos con Cluedo: Il trono di spade. Questo gioco da tavolo trasforma la lotta per il potere in un'appassionante sfida investigativa. Armatevi della vostra intuizione, esplorate le segrete della Fortezza Rossa o i vicoli insidiosi di Meereen per scoprire chi ha ordito complotti letali, con quale arma e in quale luogo leggendario della saga.

Con un tabellone double-face e un'ambientazione fedele alla serie HBO, Cluedo: Il trono di spade vi permette di scegliere tra personaggi iconici come Cersei Lannister, Sansa Stark o Tyrion Lannister e armi leggendarie come la balestra di Joffrey o l'arakh dei Dothraki. Le vostre decisioni potranno svelare cospirazioni o condurti dritto verso l'inganno.