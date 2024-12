Il Trono di Spade: George R.R. Martin non sopporta gli adattamenti delle sue opere

George R.R. Martin ha criticato aspramente Hollywood per non aver realizzato adattamenti fedeli delle sue opere.

George R.R. Martin, creatore della saga Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco da cui sono tratte la serie Il Trono di Spade e il suo spin-off House of the Dragon, ha criticato aspramente Hollywood per non aver realizzato "adattamenti fedeli" delle sue opere letterarie.

In una recente intervista, l'autore ha anche affrontato le preoccupazioni dei lettori riguardo alla data di uscita del tanto atteso The Winds of Winter, il prossimo libro della saga, ma le notizie non sono affatto incoraggianti.

L'autore detesta gli adattamenti letterari

George R.R. Martin ha spesso espresso il suo disappunto per gli adattamenti televisivi e cinematografici delle sue opere. In un'intervista con The Hollywood Reporter, ha ribadito la sua convinzione che i cambiamenti apportati dagli sceneggiatori nelle storie basate su materiale originale non migliorino sempre la narrazione, anzi, spesso la peggiorano.

Il trono di spade: Liam Cunningham, Kit Harington nel penultimo episodio della serie

"Forse sono una delle poche persone a Hollywood che pensa ancora che quando si adatta un'opera d'arte, un romanzo, un racconto, si debba fare un adattamento fedele. Mi infastidisce troppo perché cambiano le cose e non credo che in genere le migliorino".

Già a maggio, nel suo blog personale, Martin si era espresso in termini simili, lamentando alcuni aspetti di House of the Dragon, la serie HBO che funge da prequel di Il Trono di Spade e che è ispirata ai suoi scritti. In quel post, successivamente cancellato, Martin aveva criticato alcune scelte creative del progetto.

Successivamente, Martin ha anche assicurato ai fan che The Winds of Winter è "ancora una priorità" per lui. "Purtroppo sono in ritardo di 13 anni. Ogni volta che lo dico, mi viene da dire: 'Come ho potuto ritardare di 13 anni?' Non lo so, succede un giorno alla volta. Ma è comunque una priorità", ha detto.

House of the Dragon: una delle prime immagini rilasciate

Il trono di spade, il primo libro della serie Cronache del ghiaccio e del fuoco, è uscito nel 1996. Nel 1999 è stato pubblicato Lo scontro dei re, nel 2000 Tempesta di spade, nel 2005 Il banchetto dei corvi e nel 2011 Una danza con i draghi. Dopo The Winds of Winter, Martin intende pubblicare un altro capitolo della serie, A Dream of Spring, ma chissà se accadrà mai. Lui in ogni caso ci rassicura: "Molte persone stanno già scrivendo necrologi per me. Dicono: 'Oh, non finirà mai'. Forse hanno ragione. Non lo so. Sono vivo in questo momento! Sembro piuttosto vitale!".