Il trono di spade, Ciaran Hinds: "Ero scoraggiato dall'enorme quantità di sesso nello show"

Ciaran Hinds confessa di essere rimasto scoraggiato dall'eccessiva presenza di scene di sesso nella serie HBO Il trono di spade che, a suo parere, avrebbe distratto l'attenzione dal messaggio politico contenuto nella storia.

"Ero piuttosto scoraggiato dalla quantità di scene di sesso, perché stava offuscando l'effettiva narrazione politica", ha detto c a The Independent. "Ma aumenta gli incassi, immagino, dal loro punto di vista."

Il Trono di Spade, George R. R. Martin critica la scena di sesso nel pilot della serie

Hinds ha interpretato Mance Rayder, alias il Re Oltre la Barriera, dalla Stagione 3 alla Stagione 5 de Il trono di spade. È stato appena annunciato l'ingaggio di Ciaran Hinds nella seconda stagione della serie Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Nel 2022 anche la coordinatrice di intimità Miriam Lucia aveva affrontato pubblicamente il team dell'eccesso di sesso presente ne Il trono di spade ammettendo con Deadline: "La serie ha guadagnato una reputazione negativa in termini di stampa e movimento #MeToo, e con Emilia Clarke e altri attori che parlano di quanto potesse essere difficile e gratuito a volte, e quanta pressione sentivano addosso". Da questo precedente, la scelta di rallentare sui contenuti sessuali nello spinoff House of the Dragon, la cui seconda stagione arriverà nel 2024.