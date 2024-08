Il trono di spade: il gioco da tavolo Catan basato sul mondo di George R.R. Martin è in offerta su Amazon

Senza troppi giri di parole, i libri e la serie tv de Il trono di spade di George R.R. Martin, hanno rivoluzionato il genere fantasy, introducendo una complessità narrativa e una profondità dei personaggi raramente viste prima. Il tutto attraverso la sapiente combinazione di elementi di politica, intrighi e realismo crudo, discostandosi dalle tradizionali storie di eroi e magie. Il loro impatto sulla cultura pop è stato enorme, generando un vasto seguito globale e influenzando numerosi altri media, dai videogiochi ai fumetti. La trasposizione sul piccolo schermo, in particolare, ha ridefinito gli standard della produzione televisiva, portando il genere fantasy a un pubblico mainstream e diventando un fenomeno culturale di massa. Da ciò un merchandising praticamente infinito che ha consentito agli appassionati di "entrare direttamente" nel mondo di Westeros, passando per altre vie.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il gioco da tavolo Catan, ambientato nel mondo de Il trono di spade, in offerta? Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questa segnalazione, Catan Il Trono di Spade: La Confraternita dei Guardiani è disponibile a 59,90€, con uno sconto del 25% sul prezzo consigliato indicato (79,90€). Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere qualche dettaglio aggiuntivo sull'articolo tematico in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto. In alternativa potete cliccare su questo indirizzo.

Il Catan de Il trono di spade

In base a quanto indicato dalle immagini su Amazon, all'interno della scatole del Catan de Il trono di spade troverete: il tabellone tematico con le pedine e le carte, il tutto in funzione di un contesto estremamente familiare agli appassionati del lavoro di George R.R. Martin. Targata Giochi Uniti, questa esperienza collaborativa vi spingerà a rivalutare quello che sapete riguardo al gioco base, ricalibrando le vostre abilità in questo senso.

Se fan de Il trono di spade, o anche soltanto curiosi nei confronti di esplorare le possibilità di questo Catan, non lasciatevelo scappare su Amazon.