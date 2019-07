Il Trono di Spade: Carice Van Houten vorrebbe Melisandre nel prequel

Carice Van Houten vorrebbe vedere Melisandre nel prequel de Il Trono di Spade. In realtà non sono molti i personaggi della serie HBO che potrebbero comparire nel prequel, ambientato migliaia di anni prima dell'epoca dello show originale.

Il trono di spade: Carice van Houten in una scena dell'episodio The Climb

Bloodmoon, così si dovrebbe interpretare il prequel de Il trono di spade, sarà ambientato nell'antica Età degli Eroi. In teoria personaggi senza età come il Re della Notte, Leaf e la sua famiglia che proviene dai Figli della Foresta potrebbero comparire senza forzare troppo la logica narrativa dell'universo di George R.R. Martin.

Il Trono di Spade: ecco il logo ufficiale di Bloodmoon, prequel della serie

Tra i personaggi papabili per il sequel vi è, inoltre, Melisandre, la Sacerdotessa Rossa, visto che anche lei può vantare un'esistenza piuttosto lunga. La sua interprete, Carice van Houten, sarebbe favorevole a comparire nel prequel, Ecco cosa ha dichiarato: "Potremmo vedere una Melisandre molto giovane, o qualcosa del genere. Sarebbe divertente. Ma per adesso nessuno mi ha contattato. Ci sono così tanti personaggi interessanti, ma a me piacerebbe scoprire qualcosa del passato di Melisandre."

Carice Va Houten non è però del tutto soddisfatta dell'eredità attoriale lasciatale dal ruolo di Melisandre visto che continua a essere cercata solo per ruoli da villain: "A volte penso che questo sia l'unico aspetto frustrante lasciato dall'aver fatto parte de Il trono di spade. Sono grata per tutto, ma a volte le persone vedono solo quell'aspetto in me. Forse dovrei recitare in una commedia per cessare di essere associata solo con la Donna Rossa."