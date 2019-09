Il trono di spade, Carice Van Houten: "Bran sul Trono? Se un idiota può diventare presidente..."

La star de Il trono di spade, Carice van Houten, approva la scelta finale di Bran sul Trono visto che riflette la realtà che stiamo vivendo oggi.

Il trono di spade: l'attrice Carice van Houten nel ruolo di Melisandre

In un'intervista a Hollywood Reporter, l'interprete di Melisandre Carice van Houten ha rivelato i suoi sentimenti di fronte alla conclusione de Il trono di spade e alle scelte dei produttori sul finale che ha visto l'incoronazione di Bran Stark (Isaac Hempstead Wright) a nuovo Re di Westeros.

"Adoro semplicemente l'idea che l'intera questione del trono sia stata spazzata via. Il problema è risolto. Mi è piaciuta molto, e anche la casualità della scelta di chi sarebbe stato il nuovo Re. La stupidità del modo in cui accade è una scelta arguta. Ho pensato 'Così va la vita. Qualsiasi idiota può diventare presidente.' Questo è il mondo in cui viviamo."

Il neanche tanto riferimento a Donald Trump è solo una delle bombe lanciate da Carice Van Houten nel corso dell'intervista. L'attrice rievoca una delle scene chiave de Il trono di spade, quella della resurrezione di Jon Snow (Kit Harington) nella stagione 6 ammettendo raccontando con candore i retroscena del set:

"Nella scena della resurrezione di Jon Snow ho improvvisato, ho detto le prime stronzate che mi sono venute in mente. Nessuno l'ha notato. Sono sicura che molte persone hanno pensato 'Sapevo che ciò che stavi dicendo era sbagliato.' Mi dispiace, ma sapete, era un momento difficile. Era stata una lunga giornata, e non sapevo a memoria le battute."