Il Trono di Spade: i cambiamenti a HBO Max stanno ostacolando lo sviluppo degli spinoff?

La potenziale produzione degli spinoff della serie Il Trono di Spade sembra sia stata ostacolata dall'imminente fusione tra HBO Max e Discovery+.

A rivelarlo è stato lo scrittore George R.R. Martin in un nuovo post condiviso sul suo blog, con cui aggiorna spesso i fan della saga sull'andamento dei vari progetti.

Il creatore di Cronache del Ghiaccio e del fuoco ha parlato dello sviluppo di ulteriori progetti legati a Il trono di spade scrivendo: "Alcuni di questi stanno muovendosi più velocemente rispetto agli altri, come accade sempre con lo sviluppo. Nessuno ha ancora avuto il via libera, anche se stiamo sperando... Forse presto. Un paio sono stati messi da parte, ma non sarei d'accordo nel dire che sono 'morti'. Si può recuperare qualcosa da uno scaffale facilmente. Tutti i cambiamenti a HBO Max hanno certamente avuto un impatto su di noi".

Martin ha inoltre svelato che lo sviluppo della serie Wild Cards per Peacock prosegue e si basa prevalentemente su Fort Freak. George ha aggiunto che sta inoltre lavorando ad altri libri della serie e, ovviamente, a Winds of Winter che i fan attendono ormai da molti anni.

Lo scrittore ha infine fatto i complimenti al team di House of the Dragon per le nomination ai Golden Globe e ai Critic's Choice Award, pur esprimendo il suo dispiaciere per il mancato riconoscimento del lavoro compiuto da Matt Smith, Paddy Considine e Steve Touissant.